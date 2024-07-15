15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Protokol Üyelerinin Şehitlik Ziyaretiyle Başladı

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı protokol üyelerinin şehitlik ziyareti ile başladı.

Afyonkarahisar Hava Şehitliği'ndeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim okunması ve İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun duasının ardından Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ve protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Vali Yiğitbaşı ve beraberindekiler daha sonra Zafer Meydanı'ndaki 15 Temmuz konulu fotoğraf ve kitap sergisinin açılışını yaptı. Sergiyi gezen Yiğitbaşı, ardından yaptığı açıklamada, 15 Temmuz milletin hem kahramanlığı hem de cesaretiyle ölüme meydan okuduğu gün olduğunu ifade etti. Vali Yiğitbaşı, "15 Temmuz hepimizi tekrar iliklerimize kadar Türk milletine ait olmaktan şeref duymamızı onurlanmamızı tekrar tekrar hissetmemizi sağlayan bir gecedir" dedi. - AFYONKARAHİSAR