15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Derneği Başkanı, CHP Genel Başkanı'nın darbe açıklamalarına tepki gösterdi - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Derneği Başkanı, CHP Genel Başkanı'nın darbe açıklamalarına tepki gösterdi

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Derneği Başkanı, CHP Genel Başkanı\'nın darbe açıklamalarına tepki gösterdi

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in darbe açıklamalarına tepki gösterdi. Gündüz, Özel'in gençler üzerinden darbe planları yapıldığını gösteren açıklamalarının siyasi akılla bağdaşmadığını belirtti. Ayrıca Gündüz, Türkiye'deki gençlerin feraset sahibi olduğunu ve bu tür açıklamaların onları galeyana getirmeyeceğini vurguladı.

23.03.2024 10:25
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15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in darbe açıklamalarına tepki gösterdi.

Özgür Özel'in katıldığı bir yayında, 'Gece telefon çalsın, darbe oluyor desinler ama gençler yapıyor desinler; ben o darbeye teslim olurum' şeklindeki açıklamasının siyasi akılla bağdaşmadığını söyleyen Abbas Gündüz, bu açıklamanın bir siyasi parti genel başkanına yakışmadığını söyledi. Gençler üzerinden darbe planları yapıldığını dile getiren Abbas Gündüz, bu açıklamalarından dolayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. Gündüz, "Emanetçi Özgür efendi diyor ki katıldığı bir yayında 'gece telefon çalsın, darbe oluyor desinler ama gençler yapıyor dersinler; ben o darbeye teslim olurum' şeklinde siyasi akılla bağdaşmayan bir beyanda bulunmuş. Haddini hududunu çoktan aşan Özgür efendi yine birilerinin maşalığını yapmaya devam ediyor. Bu açıklama gençler üzerinden darbe planı yapıldığını gösteriyor. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğü ile sorunu olanlara dikkat edin ya darbe der ya özerklik der. Demlene demlene iyice saçmalamaya başladılar. Kandil CHP'ye oy isterse CHP de darbe diyecek. Tarihi darbelerle dolu olan bir partinin bugün darbe demesi anlaşılmaz değil. Onun anlamadığı şey ise Türkiye eski Türkiye değil" dedi.

"Gençlerimiz feraset sahibidir"

Türkiye'deki gençlerin feraset sahibi olduğunu belirten Gündüz, bu tür açıklamaların gençleri galeyana getirmeyeceğini söyledi. Gündüz, "Kürsülerden teröristlere selam gönderen sen, rahmetli savcının katillerine özgürlük isteyen sen, şehit cenazelerinde gülen sen, bugün gençler darbe yapsa teslim olurum diyen yine sen. Yazık ki Atatürk'ün kurduğu parti kimlerin elinde kimlerin vicdanına kaldı. Gençlerimiz feraset sahibidir. Sen ve senin gibilerinin ne yapmak istediğini anlıyorlar. Vatanı müdafaa etmekse mesele 15 Temmuz hain darbe gecesi tankların arasından geçip gitmediler, namluyu doğrultanların üzerine gidip şehadete yürüdüler. Allah hainlere fırsat vermesin" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Derneği Başkanı, CHP Genel Başkanı'nın darbe açıklamalarına tepki gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Derneği Başkanı, CHP Genel Başkanı'nın darbe açıklamalarına tepki gösterdi - Son Dakika
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