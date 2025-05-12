15 Temmuz gazisi Musa İlhan: "Türkiye ayağındaki en büyük prangadan kurtulmuş oldu" - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

15 Temmuz gazisi Musa İlhan: "Türkiye ayağındaki en büyük prangadan kurtulmuş oldu"

15 Temmuz gazisi Musa İlhan: "Türkiye ayağındaki en büyük prangadan kurtulmuş oldu"

15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği Başkanı Musa İlhan, terör örgütü PKK'nın fesih kararıyla ilgili, "Türkiye ayağındaki en büyük prangadan kurtulmuş oldu.

12.05.2025 20:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği Başkanı Musa İlhan, terör örgütü PKK'nın fesih kararıyla ilgili, "Türkiye ayağındaki en büyük prangadan kurtulmuş oldu. İnşallah büyük Türkiye'nin şahlanışını göreceğiz diye düşünüyorum" dedi.

15 Temmuz'da darbeci askerlerin sıktığı kurşunla gazi olan 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği Başkanı Musa İlhan, terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararını değerlendirdi. İlhan, "Kalbimin 2 cm altında kalan bir kurşun ile yaşıyorum. Mesele vatansa gerisi teferruattır. Bugünkü haber bizi çok umutlandırdı ve mutlu etti. Böyle bir iradeyi ortaya koyan devlet aklına, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanına teşekkür ederiz. Biz aşağı yukarı 40 yıldır bu terör belası ile uğraşıyoruz. Nice canlarımız şehit oldu. Nice suçsuz, masum çocuklarımız katledildi. İnşallah bu iradeyi ortaya koyan devletimiz muvaffakiyet sağlar. İlahi kelimetullah için bu terör belasından kurtulmamız gerekiyordu. Türkiye'nin süper güç olabilmesi için bu terör belasından kurtulmamız gerekiyordu. Allah'ın iyilerin, dürüstlerin, doğruların yanında olduğunu düşünüyorum. Terörle mücadeleye harcanan rakamın yatırıma harcandığını düşünün. Şehir hastaneleri, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi köprüler, Atatürk Barajı gibi barajlar yapılabiliyormuş. Emin olun Türkiye'nin ayağındaki en büyük prangaydı. O en büyük prangadan kurtulmuş oldu. İnşallah büyük Türkiye'nin şahlanışını göreceğiz diye düşünüyorum. Türkiye'nin ne kadar büyük bir güç olduğu ortaya çıkıyor. Bugün dünyada aşağı yukarı iki yıldır devam eden bir savaş var. Her iki ülke de Türkiye'nin arabulucu olmasını istiyor. Bu ne kadar büyük bir şey. Bugün Hindistan ve Müslüman kardeşlerimiz Pakistan savaşıyor ve Pakistan'a verdiğimiz desteğin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

15 Temmuz, Politika, Türkiye, Savunma, Yerel, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Yerel 15 Temmuz gazisi Musa İlhan: 'Türkiye ayağındaki en büyük prangadan kurtulmuş oldu' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Kurşun yağmuruna tutulan otomobil kaza yaparak durabildi Kurşun yağmuruna tutulan otomobil kaza yaparak durabildi
Ankara’da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti Ankara'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Sacha Boey Bayern Münih’in şampiyonluk kutlamasına “Haram“ diyerek tepki gösterdi Sacha Boey Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına "Haram" diyerek tepki gösterdi
O Ses Türkiye’de final heyecanı Şampiyon belli oldu O Ses Türkiye'de final heyecanı! Şampiyon belli oldu
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın

21:42
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
21:00
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
20:43
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
19:01
PKK’nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
16:51
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK’nın silah bırakmasına karşı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
09:28
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
09:23
PKK’nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?
09:17
Atılan manşetleri görmeniz lazım İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler’i fena haşladı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
09:07
Tarihi gün PKK kendini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı
09:06
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
09:02
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
08:59
İstanbul Kağıthane’deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
İstanbul Kağıthane'deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
08:44
Mehmet Yalçınkaya’nın restoranında fiyatlar ortaya çıktı, sosyal medya karıştı
Mehmet Yalçınkaya'nın restoranında fiyatlar ortaya çıktı, sosyal medya karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 23:00:32. #7.13#
SON DAKİKA: 15 Temmuz gazisi Musa İlhan: "Türkiye ayağındaki en büyük prangadan kurtulmuş oldu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.