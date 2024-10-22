15 Temmuz gazisi Mustafa Çağır: "FETÖ'nün ölümünü kutluyorum, Allah bize bugünleri gösterdi" - Son Dakika
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15 Temmuz gazisi Mustafa Çağır: "FETÖ'nün ölümünü kutluyorum, Allah bize bugünleri gösterdi"

15 Temmuz gazisi Mustafa Çağır: "FETÖ\'nün ölümünü kutluyorum, Allah bize bugünleri gösterdi"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da gazi olan Mustafa Çağıran, elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili sevincini dile getirerek, "FETÖ'nün ölümünü içtenlike kutluyorum.

22.10.2024 12:32
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da gazi olan Mustafa Çağıran, elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili sevincini dile getirerek, "FETÖ'nün ölümünü içtenlike kutluyorum. Allah bize bugünleri gösterdi. Ona gönül veren, onun gibi vatanına ihanet eden herkesin bu vatandan temizlenip gitmesi için devletimizin ve bizim elimizden geleni yapmamız gerekiyor" dedi.

Çorum'da yaşayan 15 Temmuz gazisi Mustafa Çağıran, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından yaşandığı sevinci anlattı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da gazi olan Mustafa Çağıran, gaziler olarak büyük sevinç yaşadıklarını ifade etti. Elebaşı Gülen'in ardından kalanların da temizlenmesi gerektiğini kaydeden Çağıran, bu tarz hainlerin ortaya çıkmaması için gençlere büyük görev düştüğünü kaydetti.

Ankara'daki gazilerin Sincan' davullu, zurnalı halaylı gösteriler yaptığını hatırlatan Çağıran, FETÖ lideri, Amerika'da yaşayan alçak, hain, Türkiye'ye verdiği büyük zararlardan sonra vatansız olarak gebermiştir. Ben öldü demek istemiyorum, geberdi. Biz çok mutlu olduk. Ankara'daki gazi arkadaşlarım Sincan Cezaevinin önünde davullu, halaylı gösteri yaptılar. Ben de katılmak isterdim. FETÖ liderinin ölmesi bu ülke için vatan hainliği anlamında pek bir şey ifade etmez. Zaten hasta, ölmeye yakın bir mahluktu. Ama memleketimizde vatanına ihanet eden FETÖ'ye gönül vermiş bir çok insanın olduğunu görüyor ve duyuyoruz. Bizim için önemli olan, vatanını 1 dolara satan alçaklara ne yapılması gerekir? Ülkemizde devlet kadrolarında bulunan kişilerin çok iyi araştırılıp liyakatli kişilerden seçilip vatanını, milletini seven kişiler bu kadrolara getirilmesi gerekir. O gün görev bizdeydi, FETÖ'yü başarısız kıldık. Bundan sonra da vatanını milletini seven, gerektiğinde gözünü kırpmadan canını verecek insanları yetiştirmemiz gerekiyor. Bunun için de aileler ve öğretmenlerimize büyük görev düşüyor" dedi.

"İhanet eden herkesin bu vatandan temizlenip gitmesi için devletimizin ve bizim elimizden geleni yapmamız gerekiyor"

Vatanı olmayanın dini, namusu, ailesi olmayacağını dile getiren Çağıran, "O yüzden yüce Allah vatanı için ölen kişilere 'şehit' demiş. İnançlarımızı yaşamamız için özgür olmamız lazım. Bu yüzden FETÖ'nün ölümünü içtenlike kutluyorum. Allah bize bugünleri gösterdi. Ona gönül veren, onun gibi vatanına ihanet eden herkesin bu vatandan temizlenip gitmesi için devletimizin ve bizim elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde ülke yönetimi bunların eline geçtiğinde başımıza çok belalar açarlar. Özellikle 15 Temmuz darbe kalkışmasından PKK doğudan, diğerleri farklı bölgelerden ülkemize saldırarak ikinci bir Lozan yaşatmaya çalışacaklardı. Cumhurbaşkanımız ve bu aziz milletin cesurluğu sayesinde darbe girişimi başarısızlığa uğradı. Allah bir daha böyle günler yaşatmasın. Bunun için evlatlarımızı, çocuklarımızı, nesillerimizi çok iyi yetiştirmemiz gerekiyor" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 15 Temmuz gazisi Mustafa Çağır: 'FETÖ'nün ölümünü kutluyorum, Allah bize bugünleri gösterdi' - Son Dakika

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