15 Temmuz Gazisi Mustafa Zorova Hayatını Kaybetti

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde ayağından yaralanıp gazi olan ve 40'ın üzerinde ameliyat geçiren Mustafa Zorova son yolculuğuna uğurlandı.

Böbreklerinden geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gören gazi Mustafa Zorova, Kahramankazan ilçesindeki evinde dün yaşamını yitirdi. 4 kız çocuğu babası olan 76 yaşındaki Zorova için öğle namazını müteakip Kahramankazan Ulu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Naaşı askerlerin omzunda cenaze aracına taşınan Zorova, Kahramankazan Asri Mezarlığı'na defnedildi. - ANKARA