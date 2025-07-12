15 Temmuz Gazisi Mustafa Zorova\'nın eşi: "Gavurun 3 kurşunu benim eşimi götürdü"

15 Temmuz Gazisi Mustafa Zorova'nın eşi Sevim Zorova, "Kolay değil. Öldüğü ana kadar yaşananları Allah ile ben biliyorum. Çok zor oldu, halen de zor ama yapacak bir şey yok. Elimizden gelen bir şey yok. Gavurun 3 kurşunu benim eşimi götürdü" dedi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulunduğu gece Ankara'nın Kazan ilçesinde 9 kişi şehit oldu ve 92 kişi gazi ünvanı aldı. Darbe gecesinin ardından birçok kahramanlığa imza atılan Kazan ilçesi 'Kahraman' ünvanı aldı. O geceyi ve eşi Mustafa Zorova'nın son 9 yılda yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Sevim Zorova, 9 yılın sonunda şubat ayında eşinin vefat ettiğini kaydetti. Sevim Zorova, Mustafa Zorova'nın defalarca kez ameliyat olduğunu ve en sonunda böbrek yetmezliğinden hayatını kaybettiğini ifade etti.

"Eşimi 'Allah' diye bağırırken sesinden tanıdım"

O gece Mustafa Zorova'nın belediye başkanı çağırıyor diyerek evden çıktığını ve sabaha kadar eşini beklediğini ifade eden Sevim Zorova, "Beklerken telefon çaldı. Telefona baktım. Telefonda ambulans şoförü 'Mustafa Zorova'nın eşi misin' dedi. 'Evet' dedim. 'Mustafa Zorova vuruldu, Sincan Devlet Hastanesi'ne gel' dedi, kapattı. Beni bir telaş aldı. O sırada yeniden telefon çaldı. Bu sefer arayan eşimdi. 'Hacı, hacı ben vuruldum' dedi, kapattı. Büyük kızımın yanına gittim. Damat beni hastaneye götürdü. Hastanede eşimi aradım ama bulamadım. Oradakilere sordum. 'Burada öyle bir hasta yok. Morgun önüne bak abla' dediler. Morgun önüne gittim. Ana baba günüydü orası. Milleti üst üste çuval gibi atmışlar. Tuttum bacağından çektim, bacağı kum gibi olmuş. Dağılmış. O anı görünce ben de oraya devrildim. Kan fışkırıyor" diye konuştu.

"1 ay sonra hastanenin başhekimi bizi saat 21.00'de gelen gideniniz çok diye hastaneden çıkarttı"

Mustafa Zorova'nın 20 gün boyunca ameliyattan ameliyata girdiğini aktaran Zorova, "20 günde 9 defa ameliyat geçirdi. Kendine gelmeye başladığı sırada bizim belediye başkanı oradaymış. Belediye başkanının elinden tutmuş, 'Başkanım, devlet yıkıldı mı, çöktü mü? Biz boşuna mı vurulduk' demiş. Belediye Başkanı da 'Mustafa Amca sizlerin sayesinde devletimiz ayakta yıkılmadı' demiş. Mustafa tekrar ameliyata gitti. Sürekli ameliyat geçirdi. Orada 1 ay boyunca yattı. 1 ay sonra hastanenin başhekimi bizi saat 21.00'de gelen gideniniz çok diye hastaneden çıkarttı" ifadelerini kullandı.

"Gavurun 3 kurşunu benim eşimi götürdü"

Mustafa Zorova'nın vurulduktan sonra 9 yıl içinde sadece 3 ay evde kaldığını söyleyen Sevim Zorova, "Devamlı hastanede, 9 senede 3 ay evde yattı. O da gel git şeklinde. Hepsini toplasan 3 ay eder. Bu sene şubat ayında da vefat etti. Kolay değil. Öldüğü ana kadar yaşananları Allah ile ben biliyorum. Çok zor oldu, halen de zor ama yapacak bir şey yok. Elimizden gelen bir şey yok. Gavurun 3 kurşunu benim eşimi götürdü" ifadelerine yer verdi.

"15 Temmuz da aynı Çanakkale gibi oldu"

Mustafa Zorova'nın ölenlerin arasındayken kendi topuğunu başkasının sanarak attığını dile getiren Sevim Zorova, "Bir tek 5 parmağı ve diz kapağı vardı. Yaş itibariyle gitti eşim. 15 Temmuz da aynı Çanakkale gibi oldu. Ölen ölene, vurulan vurulana. Kan gövdeyi götürdü. Çoğu öldü, çoğu da gazi oldu tek tek ölüyor. Gazilerimiz de ölüyor. Benim eşim vurulduktan sonra ayağa kalkıp da çarşıya pazara gitmeyi bırak kapıya bile çıkamadı. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, gazilerle de şehitlerle de hep ilgilendi" açıklamasında bulundu. - ANKARA