15 Temmuz Gazisi Mustafa Zorova'nın eşi: "Gavurun 3 kurşunu benim eşimi götürdü" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

15 Temmuz Gazisi Mustafa Zorova'nın eşi: "Gavurun 3 kurşunu benim eşimi götürdü"

15 Temmuz Gazisi Mustafa Zorova\'nın eşi: "Gavurun 3 kurşunu benim eşimi götürdü"
12.07.2025 10:09  Güncelleme: 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz Gazisi Mustafa Zorova'nın eşi Sevim Zorova, "Kolay değil. Öldüğü ana kadar yaşananları Allah ile ben biliyorum.

15 Temmuz Gazisi Mustafa Zorova'nın eşi Sevim Zorova, "Kolay değil. Öldüğü ana kadar yaşananları Allah ile ben biliyorum. Çok zor oldu, halen de zor ama yapacak bir şey yok. Elimizden gelen bir şey yok. Gavurun 3 kurşunu benim eşimi götürdü" dedi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulunduğu gece Ankara'nın Kazan ilçesinde 9 kişi şehit oldu ve 92 kişi gazi ünvanı aldı. Darbe gecesinin ardından birçok kahramanlığa imza atılan Kazan ilçesi 'Kahraman' ünvanı aldı. O geceyi ve eşi Mustafa Zorova'nın son 9 yılda yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Sevim Zorova, 9 yılın sonunda şubat ayında eşinin vefat ettiğini kaydetti. Sevim Zorova, Mustafa Zorova'nın defalarca kez ameliyat olduğunu ve en sonunda böbrek yetmezliğinden hayatını kaybettiğini ifade etti.

"Eşimi 'Allah' diye bağırırken sesinden tanıdım"

O gece Mustafa Zorova'nın belediye başkanı çağırıyor diyerek evden çıktığını ve sabaha kadar eşini beklediğini ifade eden Sevim Zorova, "Beklerken telefon çaldı. Telefona baktım. Telefonda ambulans şoförü 'Mustafa Zorova'nın eşi misin' dedi. 'Evet' dedim. 'Mustafa Zorova vuruldu, Sincan Devlet Hastanesi'ne gel' dedi, kapattı. Beni bir telaş aldı. O sırada yeniden telefon çaldı. Bu sefer arayan eşimdi. 'Hacı, hacı ben vuruldum' dedi, kapattı. Büyük kızımın yanına gittim. Damat beni hastaneye götürdü. Hastanede eşimi aradım ama bulamadım. Oradakilere sordum. 'Burada öyle bir hasta yok. Morgun önüne bak abla' dediler. Morgun önüne gittim. Ana baba günüydü orası. Milleti üst üste çuval gibi atmışlar. Tuttum bacağından çektim, bacağı kum gibi olmuş. Dağılmış. O anı görünce ben de oraya devrildim. Kan fışkırıyor" diye konuştu.

"1 ay sonra hastanenin başhekimi bizi saat 21.00'de gelen gideniniz çok diye hastaneden çıkarttı"

Mustafa Zorova'nın 20 gün boyunca ameliyattan ameliyata girdiğini aktaran Zorova, "20 günde 9 defa ameliyat geçirdi. Kendine gelmeye başladığı sırada bizim belediye başkanı oradaymış. Belediye başkanının elinden tutmuş, 'Başkanım, devlet yıkıldı mı, çöktü mü? Biz boşuna mı vurulduk' demiş. Belediye Başkanı da 'Mustafa Amca sizlerin sayesinde devletimiz ayakta yıkılmadı' demiş. Mustafa tekrar ameliyata gitti. Sürekli ameliyat geçirdi. Orada 1 ay boyunca yattı. 1 ay sonra hastanenin başhekimi bizi saat 21.00'de gelen gideniniz çok diye hastaneden çıkarttı" ifadelerini kullandı.

"Gavurun 3 kurşunu benim eşimi götürdü"

Mustafa Zorova'nın vurulduktan sonra 9 yıl içinde sadece 3 ay evde kaldığını söyleyen Sevim Zorova, "Devamlı hastanede, 9 senede 3 ay evde yattı. O da gel git şeklinde. Hepsini toplasan 3 ay eder. Bu sene şubat ayında da vefat etti. Kolay değil. Öldüğü ana kadar yaşananları Allah ile ben biliyorum. Çok zor oldu, halen de zor ama yapacak bir şey yok. Elimizden gelen bir şey yok. Gavurun 3 kurşunu benim eşimi götürdü" ifadelerine yer verdi.

"15 Temmuz da aynı Çanakkale gibi oldu"

Mustafa Zorova'nın ölenlerin arasındayken kendi topuğunu başkasının sanarak attığını dile getiren Sevim Zorova, "Bir tek 5 parmağı ve diz kapağı vardı. Yaş itibariyle gitti eşim. 15 Temmuz da aynı Çanakkale gibi oldu. Ölen ölene, vurulan vurulana. Kan gövdeyi götürdü. Çoğu öldü, çoğu da gazi oldu tek tek ölüyor. Gazilerimiz de ölüyor. Benim eşim vurulduktan sonra ayağa kalkıp da çarşıya pazara gitmeyi bırak kapıya bile çıkamadı. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, gazilerle de şehitlerle de hep ilgilendi" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

ankara, Son Dakika

Son Dakika Yerel 15 Temmuz Gazisi Mustafa Zorova'nın eşi: 'Gavurun 3 kurşunu benim eşimi götürdü' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti
Bitcoin 118.000 dolar seviyesini aştı Bitcoin 118.000 dolar seviyesini aştı
Kartalkaya davasında acılı aileler isyan etti: Tahrik etmek için her yolu deniyor Kartalkaya davasında acılı aileler isyan etti: Tahrik etmek için her yolu deniyor
İlk PKK’lı grup silahlarını yaktı İlk PKK'lı grup silahlarını yaktı
Somer Şef’ten sevgilisine duygusal doğum günü mesajı Somer Şef'ten sevgilisine duygusal doğum günü mesajı
Silah bırakan PKK’lı gruptan açıklama: Silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz Silah bırakan PKK'lı gruptan açıklama: Silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz
İki ay önce nikah masasına oturan Kadir Ezildi eşiyle kına gecesinde göbek attı İki ay önce nikah masasına oturan Kadir Ezildi eşiyle kına gecesinde göbek attı
Sürecin mimarı Bahçeli’den PKK’nın silah bırakmasına ilk yorum Sürecin mimarı Bahçeli'den PKK'nın silah bırakmasına ilk yorum
Asensio Fenerbahçe için İstanbul’a geliyor Asensio Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe Abdou Aziz Fall’ın transferini açıkladı Fenerbahçe Abdou Aziz Fall'ın transferini açıkladı
Fenerbahçe’de anlaşmalar üst üste Kanarya, Gent ile el sıkıştı Fenerbahçe'de anlaşmalar üst üste! Kanarya, Gent ile el sıkıştı

09:47
Apronda dehşet Koşarak uçağın motorunun içine atladı
Apronda dehşet! Koşarak uçağın motorunun içine atladı
08:15
Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme
Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme
07:26
PKK silahları neden gömülmedi de yakıldı İşte sembolik anlamı
PKK silahları neden gömülmedi de yakıldı? İşte sembolik anlamı
21:51
Anında soruşturma başlatıldı CHP lideri Özel: Baklavacıyı 1 ay eğitmişler, elimizde görüntüler var
Anında soruşturma başlatıldı! CHP lideri Özel: Baklavacıyı 1 ay eğitmişler, elimizde görüntüler var
14:00
Barcelona ve Bayern Münih’ten milli yıldızımıza kanca
Barcelona ve Bayern Münih'ten milli yıldızımıza kanca
13:46
LGS’de tüm soruları doğru yanıtlayan Elazığlı Yiğit, başarının sırrını anlattı
LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayan Elazığlı Yiğit, başarının sırrını anlattı
13:39
Hande Erçel’den annelik itirafı: Korkuyorum ama istiyorum
Hande Erçel'den annelik itirafı: Korkuyorum ama istiyorum
13:11
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
13:03
AK Parti’den terör örgütü PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
AK Parti'den terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
13:01
Fenerbahçe’yi değil Beşiktaş’ı seçti Karakartal yeni sağ bekine kavuşuyor
Fenerbahçe'yi değil Beşiktaş'ı seçti! Karakartal yeni sağ bekine kavuşuyor
12:57
Grand Kartal Otel sahibi Halit Ergül’ün çapraz sorgusunda gerginlik çıktı: Katil
Grand Kartal Otel sahibi Halit Ergül'ün çapraz sorgusunda gerginlik çıktı: Katil!
12:52
PKK’nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı Bese Hozat da silahını yaktı
PKK'nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı? Bese Hozat da silahını yaktı
12:38
Şahan Gökbakar’ın kaçak iskelesi yıkıldı
Şahan Gökbakar'ın kaçak iskelesi yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2025 10:11:29. #7.12#
SON DAKİKA: 15 Temmuz Gazisi Mustafa Zorova'nın eşi: "Gavurun 3 kurşunu benim eşimi götürdü" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.