15 Temmuz Gazisi: Türk Milleti Zorluklar Karşısında Nasıl Kenetlendiğini Gösterdi

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Batmanlı 15 Temmuz gazisi Ayhan Taşdemir, "8 yıl önce FETÖ hain darbe kalkışmasında Türk milletinin zorluklar karşısında nasıl kenetlendiğini ve her neferin bir asker olduğunu gösterdik" dedi.

15 Temmuz hain darbe kalkışması sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde ayağından vurularak yaralanan 15 Temmuz gazisi Ayhan Taşdemir, o gece yaşananların dünyaya bir ders niteliğinde olduğunu ve hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi. Taşdemir, "Bundan 8 yıl önce 15 Temmuz 2016'da gece saatlerinde şanlı ordumuzun içine gizlenmiş hain FETÖ mensuplarının milli irademize darbe yapmak istemesi neticesinde Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine devletine bağlı güvenlik güçlerimiz ve şanlı Türk milletimiz el ele vererek hain darbe girişimini engelledik. Ben, her 15 Temmuz gecesini hatırladıkça hem hüzün, hemde gurur duyuyorum. Biz, o gece Türk milletinin yeri ve zamanı geldiğinde nasıl kenetlendiğini ve her bir ferdinin birer asker olduğuna şahit olduk. O gecede 250 kahramanımız şehit oldu ve yaklaşık 2 bin 700 civarında da gazimiz oldu. Bunların acısını halen yaşıyoruz" dedi.

"Biz, o gece kahraman ordumuz ve şanlı milletimizin bu ülkede hiçbir zaman hainlere geçit vermeyeceğini gördük" ifadelerini kullanan Taşdemir, "Her ne olursa olsun, hiç bir terör örgütünün bu şanlı bayrağımıza ve kutsal değerlerimize asla zarar veremeyeceğini bir kes daha göstermiş bulunmaktayız. Ben her yıl aynı duyguları tekrar yaşıyorum. O gece de ben, kardeşlerim ve kuzenlerim ile birlikte İstanbul Fatih'te Kumkapı semtinde ikamet ediyorduk. Sezonluk turizm sektöründe çalıştığımız için yaz aylarında İstanbul'da, kış aylarını ise memleketimizde geçiriyorduk. Darbe kalkışmasını televizyonda duyduk. Daha önce darbenin ne olduğunu büyüklerimizin bizlere anlattığı kadarıyla biliyorduk. Darbeyi duyduktan sonra Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine evde bulunan kuzenlerim ve kardeşlerim ile birlikte önce Vatan Caddesi'nde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü binasına gittik, ardından valilik önüne oradan da Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi önüne geçtik. Belediye etrafını saran hain FETÖ mensupları acımasızca rastgele vatandaşların üzerine ateş açtığı sırada bana da bir kurşun isabet etmesiyle yaralandım" şeklinde konuştu.

"Türk milleti hiçbir zaman esareti kabul etmemiştir"

Türk milletinin hiçbir zaman esareti kabul etmediğini belirten Taşdemir, "Dün Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi bayrağı ve vatanın her bir karış toprağı için hiç gözünü kırpmadan canını vermeye hazır olduğunu gösterdi. Biz de bayrağımız ve vatanımızın her bir parçası için canımızı vermeye daima hazırız. Allah bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın" diye konuştu. - BATMAN