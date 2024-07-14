15 Temmuz Gazisi Yılmaz Lale: 'O karanlık geceyi anlatmak bile zor' - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

15 Temmuz Gazisi Yılmaz Lale: 'O karanlık geceyi anlatmak bile zor'

15 Temmuz Gazisi Yılmaz Lale: \'O karanlık geceyi anlatmak bile zor\'

15 Temmuz gecesi Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı önünde zırhlı araçtan açılan ateşle sol göğüs hizasından vurulan ve gazi olan 56 yaşındaki emekli kıdemli başçavuş Yılmaz Lale, hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde o karanlık geceyi anlattı.

14.07.2024 09:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz gecesi Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı önünde zırhlı araçtan açılan ateşle sol göğüs hizasından vurulan ve gazi olan 56 yaşındaki emekli kıdemli başçavuş Yılmaz Lale, hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde o karanlık geceyi anlattı.

İzmir'de yaşayan Yılmaz Lale, 15 Temmuz gecesi gittiği Genelkurmay Başkanlığı çevresinde hain darbeciler tarafından zırhlı araç içerisinden açılan ateşle sol göğüs hizasından vurularak gazi oldu. Hastaneye kaldırılan Lale, 15 gün boyunca göğsündeki mermiyle yaşadı. Gazi Lale, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde o geceyi anlattı.

"O dönem bir kabustu"

O geceyi tekrar hatırlamanın bile sıkıntı verdiğini aktaran Lale, "Aradan 8 yıl gibi bir zaman geçmiş. Gerçekten o duyguları şu anda ifade edebilmek bile çok zor benim için. O dönem bir kabustu. Var oluş için bir mücadeleydi. Var olacaksın veya yok olacaksın. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı veya yokluğu söz konusuydu. Atalarımızın çok büyük zorlukla kurmuş olduğu Cumhuriyet'in o gün yıkılma veya ilelebet devam etme mücadelesiydi. Çok şükür yıkamadılar ve devam ediyor. Çok şükür devletimizin gücüyle o günü galip bir şekilde sonlandırdık" diye konuştu.

"Günün sonunda yaralı vaziyette olaydan çıktım"

15 Temmuz gecesi Ankara'da yaşadıklarını anlatan Yılmaz Lale, şunları kaydetti:

"Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı önünde mücadele vardı. Oraya giden ilk sivil kıyafetli kişi bendim. Orada bizimle beraber çok büyük bir kalabalık toplandı. O gün darbecilerle büyük bir mücadelemiz oldu. Ölenlerimiz vardı. Ben günün sonunda yaralı bir vaziyette olaydan çıktım. Çok şükür demokrasi galip geldi. Türk milleti galip geldi. Darbe sevdalılarına Cumhuriyet'i yıktırmadık."

Zırhlı araçtan açılan ateş sonucu sol göğüs hizasından vurulduğunu belirten Lale, "Benimle beraber bir sürü insan vuruldu. Ben olayı basit atlattım diyorum. Kollarımda can verenler, Şehit olanlar oldu. Vatandaşlarımızın 15 Temmuz darbe girişiminden ders alması gerekiyor. Tarih tekerrürden ibarettir. Biz ders almadığımız sürece 15 Temmuzları yaşayabilme ihtimalimiz de var. 15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve benzerlerine fırsat vermemek gerekiyor. Devletimizin yanında olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Genelkurmay Başkanlığı, 15 Temmuz, Ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 15 Temmuz Gazisi Yılmaz Lale: 'O karanlık geceyi anlatmak bile zor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:05 Trump’tan suikast girişimi sonrası ilk açıklama: Kulağımın üst kısmını delip geçti, çok fazla kanama oldu Trump'tan suikast girişimi sonrası ilk açıklama: Kulağımın üst kısmını delip geçti, çok fazla kanama oldu
08:46 FBI: Trump’a suikast girişiminde bulunan kişi 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks FBI: Trump'a suikast girişiminde bulunan kişi 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks
07:34 Trump’a yönelik saldırı sonrası Biden’dan açıklama: ABD’de bu tür hastalıklı şiddete yer yok Trump'a yönelik saldırı sonrası Biden'dan açıklama: ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok
07:15 Fatura FBI’a kesilebilir Trump’a yönelik saldırıyla ilgili vahim iddia Fatura FBI'a kesilebilir! Trump'a yönelik saldırıyla ilgili vahim iddia
01:36 Eski ABD Başkanı Donald Trump’a miting sırasında suikast girişimi Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi
02:14 Donald Trump’a saldırı anı kamerada Donald Trump'a saldırı anı kamerada
00:29 Elektrik şirketini işaret ettiler İzmir’deki faciayla ilgili Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama Elektrik şirketini işaret ettiler! İzmir'deki faciayla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama
23:18 Aydın’da kağıt fabrikasında çıkan yangın 1 gündür söndürülemedi Aydın'da kağıt fabrikasında çıkan yangın 1 gündür söndürülemedi
22:59 Netanyahu’dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık Netanyahu'dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık
22:12 Rusya’dan açık tehdit: Potansiyel kurbanlar Avrupa başkentleri olacak Rusya'dan açık tehdit: Potansiyel kurbanlar Avrupa başkentleri olacak
22:11 Esenyurt’ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı Mahalleli tam zamanında yetişti Esenyurt'ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı! Mahalleli tam zamanında yetişti
20:13 İzmir’de park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti İzmir'de park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
20:05 İzmir’de elektriğe akımına kapılarak can veren 2 kişinin sudan çıkartılma görüntüleri ortaya çıktı İzmir'de elektriğe akımına kapılarak can veren 2 kişinin sudan çıkartılma görüntüleri ortaya çıktı
19:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İslam alemine Gazze çağrısı: Başka çıkış yolumuz yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam alemine Gazze çağrısı: Başka çıkış yolumuz yok
19:08 Erdoğan’ın beklediği yanıt geldi Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed’in önemli bir şartı var Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2024 10:32:39. #1.13#
SON DAKİKA: 15 Temmuz Gazisi Yılmaz Lale: 'O karanlık geceyi anlatmak bile zor' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement