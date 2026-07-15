Şehit Polis Serdar Gökbayrak Sakarya'da Anıldı - Son Dakika
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Şehit Polis Serdar Gökbayrak Sakarya'da Anıldı

Şehit Polis Serdar Gökbayrak Sakarya\'da Anıldı
15.07.2026 11:56  Güncelleme: 12:01
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İstanbul'da 10 yıl önce Arnavutköy Topkule Kışlası'na girmek isterken FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit olan özel harekat polisi Serdar Gökbayrak, Sakarya'da mezarı başında anıldı.

İstanbul'da 10 yıl önce Arnavutköy Topkule Kışlası'na girmek isterken FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit olan özel harekat polisi Serdar Gökbayrak, Sakarya'da mezarı başında anıldı.

15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları tarafından gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsünün 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla Sakarya'da gerçekleştirilen programlar çerçevesinde ilk olarak 15 Temmuz gecesi şehit düşen Serdar Gökbayrak'ın mezarı ziyaret edildi. Sakarya protokolü, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde görev yapan ve darbe girişimini bastırmak için Arnavutköy Topkule Kışlası'na girmek isterken açılan ateş neticesinde şehit düşen Serdar Gökbayrak'ı, Arifiye Hanlı Mezarlığı'nda bulunan kabrini ziyaret ederek, yakınlarına başsağlığı diledi. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Protokol daha sonra şehit mezarına karanfil bıraktı. Şehidin annesi Ferdane, eşi Necla, çocukları Ceyda, Elif, Alperen, kayınpederi Fevzi Dayan, kardeşleri Mesut, Soner, Saim ve ablası Fikriye ile bir süre sohbet eden Sakarya Valisi Rahmi Doğan, şehit ailesine başsağlığı ve metanet diledi.

Öte yandan törene, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Rüştü Topçu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehidin ve ailesinin yakınları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılım gösterdi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Darbe Girişimi, 15 Temmuz, İstanbul, Güvenlik, Sakarya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit Polis Serdar Gökbayrak Sakarya'da Anıldı - Son Dakika

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