15 Temmuz Şehidi Fatih Dalgıç, Kabri Başında Anıldı

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15 Temmuz günü darbe girişimi esnasında İstanbul'da şehit düşen polis memuru Fatih Dalgıç, Çifteler ilçesi Alikan Mahallesi'ndeki kabri başında dualarla anıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz günü darbe girişimi esnasında İstanbul'da görevli arkadaşlarına yardım için gittiği Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliği'nde meydana gelen çatışmada şehit düşen polis memuru Fatih Dalgıç, Eskişehir'in Çifteler ilçesi Alikan Mahallesi'ndeki kabri başında düzenlenen program ile anıldı.

İlk olarak Şehit Dalgıç'ın kabri başında dua eden Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve beraberdeki protokol üyeleri daha sonra şehidin mezarına kırmızı karanfil bıraktı. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle program sona erdi. Vali Aksoy ve protokol üyeleri Fatih Dalgıç'ın Çifteler ilçesi Alikan Mahallesi'nde bulunan kabri başında yapılan törenden sonra şehidin ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi. - ESKİŞEHİR