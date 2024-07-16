15 Temmuz şehidi Osman Arslan, Çorum\'da dualarla anıldı

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Ankara'da 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında darbeci askerler tarafından vurularak şehit edilen Osman Arslan, Çorum'daki kabri başında dualarla anıldı.

Çorum'un Bayat ilçesinde 15 Temmuz Milli Birlik Günü dolayısıyla bir dizi program düzenlendi. Cumhuriyet Meydanında düzenlenen etkinlikler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şehitler için yapılan duanın ardından 15 Temmuz Milli Birlik Günü sebebiyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Bayat Kaymakamı Seher Söyler yaptığı konuşmada 15 Temmuz'un önemine vurgu yaparak, demokrasiye sahip çıkmanın önemini belirtti. Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü ise birlik ve beraberlik mesajları vererek, şehitleri rahmetle andığını ifade etti.

Protokol üyeleri 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında, Ankara'da darbeci askerler tarafından vurularak şehitlerinden Osman Arslan'ın kabrini ziyaret etti. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, Arslan için dua etti. İlçede bulunan Ulu Camii'de şehitler için mevlit okutuldu. - ÇORUM