FETÖ şehidi Münür Alkan kabri başında anıldı

FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında İstanbul'daki Boğaz Köprüsü'nde şehit olan dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koruma polisi Münür Alkan, Tekirdağ'daki kabri başında dualarla anıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki şehitlikte gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Protokol üyeleri, vatan uğruna can veren tüm şehitler için dua etti. Anma programında 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul'daki Boğaz Köprüsü'nü kapatan darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu şehit olan polis memuru Münür Alkan'ın kabri de ziyaret edildi. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve protokol üyeleri, Alkan'ın mezarına karanfil bırakarak, dua etti.

Törene Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - TEKİRDAĞ