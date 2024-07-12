15 Temmuz Şehidi Özcan Özsoy'un Gazi Ağabeyi: Bir Vatan Kazandık - Son Dakika
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15 Temmuz Şehidi Özcan Özsoy'un Gazi Ağabeyi: Bir Vatan Kazandık

15 Temmuz Şehidi Özcan Özsoy\'un Gazi Ağabeyi: Bir Vatan Kazandık

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Özcan Özsoy'un gazi ağabeyi Tekin Özsoy, o gece yaşadıklarını anlattı. Özsoy, darbe girişimine karşı direnirken kardeşini kaybettiklerini ancak bir vatan kazandıklarını söyledi.

12.07.2024 11:51
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan Özcan Özsoy'un gazi ağabeyi Tekin Özsoy, "Rabbim böyle bir geceyi bir daha bu devlete, bu millete yaşatmasın. Ben bir kardeş kaybettim belki ama bir vatan kazandık" dedi.

15 Temmuz gecesi darbe girişimine karşı direnirken kardeşi Özcan Özsoy'u şehit veren, kendisi de gazi olan Tekin Özsoy, İhlas Haber Ajansı muhabirine o gece yaşadıklarını anlattı. 15 Temmuz gecesi saat 23.00 sıralarında evinde otururken uçakların alçak uçuşu ile seslerden korktuklarını ve o esnada kardeşi Özcan Sayın'ın eve geldiğini aktaran Tekin Özsoy, "'Sakın evden çıkmayın darbe oluyor' dedi. 'Tamam' dedim bende. Kardeşim gitti sonrasında. 15 dakika sonra tekrar geldi. 'Hadi sokağa çıkıyoruz, salalar okunuyor, halkı sokağa davet ediyorlar' dedi. Kardeşimin o sözlerine istinaden beraber çıktık o gece. İlk önce Emniyet Müdürlüğünün oraya gitmeye karar vermiştik. Bindiğimiz taksinin şoförü o bölgenin kalabalık olduğunu, oraya giremeyeceğini söyledi. Biz de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmeye karar verdik ondan sonra" diye konuştu.

"Yanımıza gelmeyin, ateş ederiz"

Özsoy, Külliye'ye giden yolların kapatıldığını dile getirerek, "Külliye'ye doğru giderken Jandarma Genel Komutanlığı'nın önünde tankların yolu kapattığını ve 150-200 kişilik halktan bir grubun tanklara doğru ilerleyip sloganlarla karşı durduğunu gördük. O grubun içine dahil olduğumuzda ne yaparız, nasıl yaparız şeklinde konuştuktan sonra ön tarafımızda 8-10 kişilik farklı bir grup daha vardı. Onların yanına gitmeye karar verdik. Tabii onların yanına gittikten sonra askerler sürekli bize ateş ediyorlardı. Tekrar Türk bayraklarımızı elimize alıp askerleri ikna etmek amacıyla yanlarına gittiğimizde, 'Yanımıza gelmeyin, ateş ederiz' diye bizi tehdit ettiler. 'Sen bu vatanın askerisin, biz de vatandaşıyız. Kardeşiz sonuçta' dedik. Yaptıkları şeyin yanlış olduğunu dile getirmemize rağmen ateş etmeye başladılar. Biz de tekrar geri çekildik. Tabii mücadele 1-2 saat gelgitlerle devam etti. En son tekrar biz bunların üzerine gittiğimizde bu sefer hedef gözetmeksizin ateş etmeye başladılar" açıklamasında bulundu.

"Bırak ağabey vatansız kalacağına bu gece burada ölsün' dedi"

Askerler tarafından açılan ateşte yaralandığını söyleyen Özsöy, "İlk önce kafamdan yaralandım. Sonrasında bacağımdan yaralandım ve düştüm. Kardeşim geldi ve beni kaldırdı. Sonrasında mücadele ettik. Saat gece 02.00-02.30 sularında birkaç sefer helikopter ateşine maruz kaldık orada. Helikopter ateşi esnasında 20'li yaşlarda genç bir kadın ile karşılaştık. Omzunda küçücük bebeği vardı henüz 1 yaşında. Tam helikopter ateş ederken bir anlık refleksle bebeği omzundan aldım ve kendimi yere attım. Helikopter ateşi sonlandı, ortalık biraz sakinleşti. Bebeği annesine verirken dedim ki, 'Ablacım Allah razı olsun sen geldin mücadele ediyorsun burada ama yazıktır bu çocuğa' dedim. Ablanın cevabı aslında o gecenin özetiydi, 'Bırak ağabey vatansız kalacağına bu gece burada ölsün' dedi. Aslında 15 Temmuz'un özeti buydu. Vatansız kalmaktansa o gece orada ölmekti" şeklinde konuştu.

"Ben bir kardeş kaybettim belki ama bir vatan kazandık"

Özsoy, sabah saatlerinde kardeşinin de vurulduğunu belirterek, "Tabii bu arada yine bir helikopter ateşi vardı. Bir kargaşa ortamı vardı. Tabii birbirimizi de kaybettik orada. Kafasından vurulmuş kardeşim. Tesadüfen Gazi Hastanesi Beyin Cerrahi servisinde bulduk. Doktor, kardeşimin beyninin parçalandığını söyledi. 'Durumu Allah'a kaldı, dua edin' dedi doktor. Ben de aileme ve kardeşimin eşine haber verdim durumu. Kardeşim evliydi ve 3 yaşında bir erkek çocuk babasıydı. 118 gün Gazi Hastanesinde tedavi süreci devam etti. 118 gün sonra şehadete erdi. 15 Temmuz'un son şehidi aynı zamanda kardeşim. Rabbim böyle bir geceyi bir daha bu devlete, bu millete yaşatmasın. Ben bir kardeş kaybettim belki ama bir vatan kazandık" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

15 Temmuz, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel 15 Temmuz Şehidi Özcan Özsoy'un Gazi Ağabeyi: Bir Vatan Kazandık - Son Dakika

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