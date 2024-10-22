15 Temmuz şehidinin ailesi: "Cenazesi Türkiye'ye getirilmesin, gelirse şehit ailelerinin eline verin" - Son Dakika
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15 Temmuz şehidinin ailesi: "Cenazesi Türkiye'ye getirilmesin, gelirse şehit ailelerinin eline verin"

15 Temmuz şehidinin ailesi: "Cenazesi Türkiye\'ye getirilmesin, gelirse şehit ailelerinin eline verin"

Ankara Gölbaşı Özel Harekat Müdürlüğü'nde görevliyken, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan polis memuru Aytekin Kuru'nun ailesi, Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ölüsünün Türkiye'ye getirilmemesi gerektiğini, getirilirse şehit ailelerine verilmesini istedi.

22.10.2024 10:11
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Ankara Gölbaşı Özel Harekat Müdürlüğü'nde görevliyken, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan polis memuru Aytekin Kuru'nun ailesi, Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ölüsünün Türkiye'ye getirilmemesi gerektiğini, getirilirse şehit ailelerine verilmesini istedi.

15 Temmuz şehidi Özel Harekat Polisi Aytekin Kuru'nun annesi Esma Kuru ve baba Süleyman Kuru, Fetullahçı Terör Örgütü elebaşının Pensilvanya'da ölmesinin ardından ölüm haberine sevindiklerini ama toprağın onu kabul etmeyeceğini söyledi.

Esma Kuru haberi televizyondan öğrendiklerini ifade ederek, "Allah'ım ciğerleri dökülsün dedim. Şükür Allah'a ölmüş. Benim oğlum da dahil bütün şehitlerin hesapları sorulsun. Ateşler içinde yansın. Bizim ciğerimizi yaktı, kendi de ateşlerde yansın. Yerin 7 kat dibine oraya girsin. Allah bugünü bizlere gösterdi. Etleri parça parça olsun" dedi.

Şehit babası Süleyman Kuru da teröristbaşının Türkiye'ye getirilme ihtimalini asla kabul etmediklerini belirterek, "Cenazesi Türkiye'ye getirilmesin. Yolda denize atsınlar. Ne kadar sevinsek evladımızın acısı var. Onun gibileri ne bizim ne yabancı toprak kabul etmez. O helikopteri süreni şehit ailelerinin eline versinler. Bizim canımız yandı 8 sene oldu gece gündüz oğlumuza yanıyoruz. Cenazesi gelmesin, getirilirse şehit ailelerinin eline cesedini versinler. Şehit ailelerine şehitlerimiz parça para geldi, bizlere versinler o hainin cenazesini. Ölüsünü benim elime versinler acıyacak durum yok. Onları toprak kabul etmez. Yüzü domuza benzemiş. O kadar evlatlar öksüz kaldı, anaların gözleri yaşlı" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 15 Temmuz şehidinin ailesi: 'Cenazesi Türkiye'ye getirilmesin, gelirse şehit ailelerinin eline verin' - Son Dakika


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