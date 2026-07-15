Aydın\'da 15 Temmuz Şehitleri Anıldı

Aydın Valiliği tarafından düzenlenen '15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında hain darbe girişiminin 10'uncu yıldönümünde şehit düşen kahramanlar anılarak demokrasi ve milli birliğe vurgu yapıldı.

Aydın Valiliği 15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinin 10'uncu yılında şehitleri anma programı gerçekleştirdi. Tellidede Mezarlığı'nda düzenlenen programda şehitler anılırken milli birlik vurgusu yapıldı. Programda ilk olarak Aydın Valiliği, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Garnizon Komutanlığı, Aydın Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği, Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği tarafından şehitliğe çelenk konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tüm şehitler için dua edildi.

Aydın protokolü ile birlikte şehit kabirlerini ziyaret eden Vali Dr. Osman Varol şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı. Daha sonra Tellidede Mezarlığı'nda bulunan şehitlik defterini imzalayan Vali Varol, şehitlik defterine şu notları yazdı; "Aziz şehitlerimiz, sizler aziz milletimizin bağımsızlığı, devletimizin bekası ve mukaddes vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna gösterdiğiniz eşsiz cesaret ve fedakarlıkla bizlere onurla yaşatacağımız bir emanet bıraktınız. Kahramanlığınız milletimizin ortak hafızasında daima yaşayacak. Vatan sevgisi, birlik ve beraberlik ruhu nesilden nesile sizlerin kıymetli hatırasıyla güç bulacaktır. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün onuncu yıl dönümünde manevi huzurunuzda milletimizin iradesine, devletimizin bekasına ve Cumhuriyetimizin temel değerlerine aynı inanç ve kararlılıkla sahip çıkma azmimizi bir kez daha yineliyoruz. Sizlerden devraldığımız bu kutlu emaneti daima koruyacak ve gelecek nesillere aynı şuurla taşıyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Ruhunuz şad, makamınız ali olsun. Sonsuz minnet, rahmet ve saygılarımla"

Tellidede Mezarlığı Şehitliğinde başlayan ziyaret programı Kemer Mezarlığı Şehitliği, Yedi Eylül Şehitler Abidesi, Çanakkale Şehitlik Abidesi ziyaretleri ile devam etti. Ardından Vali Varol ve beraberindeki heyet Aydın Adnan Menderes Üniversitesi tarafından hazırlanan 'Fotoğraflarıyla 15 Temmuz' fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen anma programına Aydın Valisi Dr. Osman Varol'un yanı sıra, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve protokol üyeleri katıldı. - AYDIN