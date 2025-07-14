15 Temmuz şehitleri için 2 bin 404 rakımlı dağın zirvesinde Türk bayrağı açtılar

Çankırı'da dağcılar, 2 bin 404 rakımlı Emirgazi zirvesinde Türk bayrağı açarak 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşunda bulundu.

Çankırı'da "Milli İrade Tırmanışı" temasıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, Çankırı'dan 16, Kastamonu'dan 17, Ankara'dan 10, Zonguldak'tan 7 ve JAK'tan 4 olmak üzere toplam 54 sporcu, 2 bin 404 rakımlı Emirgazi Dağı'nın zirvesine tırmandı. Çankırı Valiliği ve Çankırı Dağcılık Spor Kulübü'nün organize ettiği tırmanışta, zorlu arazi şartlarına rağmen sporcular başarıyla zirveye ulaştı. Etkinlik, milli birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona ererken, sporcular zirvede Türk bayrağı açarak şehitler için saygı duruşunda bulunup dua etti. - ÇANKIRI