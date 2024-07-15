15 Temmuz şehitleri için Bey Cami'nde Mevlid-i Şerif okundu - Son Dakika
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15 Temmuz şehitleri için Bey Cami'nde Mevlid-i Şerif okundu

15 Temmuz şehitleri için Bey Cami\'nde Mevlid-i Şerif okundu

Aydın Valiliği ve İl Müftülüğü tarafından 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan kahramanlar için Bey Cami'nde Mevlid-i Şerif okundu. Aydın Valiliği ve İl Müftülüğü iş birliğiyle düzenlenen Mevlid-i Şerif programına yoğun katılım sağlandı. Program, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Şehitlere olan minnet ve vefa duygularının bir kez daha vurgulandığı program, vatandaşların birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirdi.

15.07.2024 15:21
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Aydın Valiliği ve İl Müftülüğü tarafından 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan kahramanlar için Bey Cami'nde Mevlid-i Şerif okundu.

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbe girişiminin ardından her yıl düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında, bu yıl da şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla Bey Cami'nde anlamlı bir program gerçekleştirildi. Aydın Valiliği ve İl Müftülüğü iş birliğiyle düzenlenen Mevlid-i Şerif programına yoğun katılım sağlandı. Program Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından İl Vaizi Abdussamed Aydın, 15 Temmuz şehitleri için dualar etti. Şehitlerin ruhlarına ithafen okunan dualar, camide bulunan tüm vatandaşlar tarafından büyük bir huşu içinde dinlendi. Protokol üyeleri ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programın ardından vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

Program, şehitlere olan minnet ve vefa duygularının bir kez daha vurgulanmasıyla sona ererken, her yıl olduğu gibi bu yıl da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikler vatandaşların birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 15 Temmuz şehitleri için Bey Cami'nde Mevlid-i Şerif okundu - Son Dakika


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