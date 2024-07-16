15 Temmuz Şehitleri Anma ve Demokrasi Milli Birlik Günü Posof'ta Kutlandı - Son Dakika
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15 Temmuz Şehitleri Anma ve Demokrasi Milli Birlik Günü Posof'ta Kutlandı

15 Temmuz Şehitleri Anma ve Demokrasi Milli Birlik Günü Posof\'ta Kutlandı

Posof ilçesinde düzenlenen etkinliklerle 15 Temmuz Şehitleri Anma ve Demokrasi Milli Birlik Günü kutlandı. Öğle namazından önce camilerde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okundu, dualar edildi. Akşam namazından sonra şehitliğe yürüyüş yapılarak Kuranı kerim okundu ve dualar edildi. Alparslan caddesinde demokrasi nöbeti adlı programda sinevizyon gösterileri yapıldı, ilahi ve şiirler okundu. Gece 00.13'te tüm camilerde salalar okundu.

16.07.2024 09:21  Güncelleme: 09:22
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15 Temmuz Şehitleri Anma ve Demokrasi Milli Birlik Günü Ardahan'ın Posof ilçesinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Öğle namazından önce Posof ve köylerinde ki tüm camilerinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit ile beraber ilahiler okundu ve dualar edildi. Akşam namazından sonra Hükümet konağı önünden Kaymakam, Garnizon komutanı, Belediye başkanı, Kurum müdürleri, sivil toplum temsilcileri, Şehit yakınları, Gaziler ve halkın katılımı ile şehitliğe yürüyüş yapılarak Kuranı kerim okundu ve dualar edildi.

Alparslan caddesinde demokrasi nöbeti adlı program icra edildi. Sinevizyon gösterileri yapıldı. Program saygı duruşu ve okunan istiklal marşından sonra Kuranı kerim tilaveti ile başladı. İlahi ve şiirler okunarak müzik dinletisi yapıldı. Gece 00.13 te tüm camilerde salalar okundu. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 15 Temmuz Şehitleri Anma ve Demokrasi Milli Birlik Günü Posof'ta Kutlandı - Son Dakika


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