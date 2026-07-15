15 Temmuz anısı: \'Yanımda şehit oldular, unutmam\'

Diyarbakır İmalatçılar Sanayi Başkanı Mustafa Çubuk, 15 Temmuz olunca askerlerin büyükşehir belediyenin etrafını sardığını belirterek, "Biz de vatandaş olarak oraya koştuk. Arkadaşlarım yanımda şehit oldu, o günü hiçbir zaman unutmam" dedi.

Diyarbakır İmalatçılar Sanayi Başkanı Mustafa Çubuk, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da yaptığı hain darbe girişiminde yaşadıklarını anlattı. Çubuk, 15 Temmuz'dan bahsettiği zaman tüylerinin diken diken olduğunu söyledi. O dönemde İstanbul'da olduğunu söyleyen Çubuk, 15 Temmuz'da askerler büyükşehir belediyesinin etrafını sardığını anlatarak, "Biz de vatandaş olarak oraya koştuk. Yanımda arkadaşlarım orada şehit oldu. O günü hiçbir zaman unutmam. Allah, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Cumhurbaşkanımız o gün televizyona telefonla bağlanıp eğer halk sokağı dökülsün demeseydi bugün emin olun Türkiye farklı bir yerlerdeydi. Türkiye, şu anda belki Suriye gibi Irak gibi dağılmıştık. Her birimiz bir yöne gitmiştik" dedi.

Hain FETÖ'cülerin o gün zulümle boşu boşuna vatandaşları şehit ettiğini kaydeden Çubuk, "O günleri için hiçbir zaman unutmayız. Bir Diyarbakırlı olarak, bir Kürt olarak bu vatanın bölünmesine asla izin vermeyiz. Çünkü biz, vatanımızı, Türkiye'mizi, memleketimizi seviyoruz. Hepimiz kardeşiz, bu memlekette hiçbir zaman böyle bir şeye izin vermeyeceğiz; vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Bugün de olursa ben vatanım için ölürüm sokağa da dökülürüm ölürüm de asla bir şekil buna izni vermeyeceğiz. Vatanımız sağ olsun, milletimiz sağ olsun. Şehitlerimize de Allah rahmet eylesin. Yaralı gazilerimiz de var. Allah, onlara da uzun ömürler versin. Onlar, bizim için gazi oldular" konuştu. - DİYARBAKIR