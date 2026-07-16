Tomarza ve Bünyan\'da 15 Temmuz\'un 10. yılı coşkuyla anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü Tomarza ve Bünyan ilçelerinde coşkuyla kutlandı. Gün boyu gerçekleştirilen etkinliklerde aziz şehitler dualarla yad edilirken, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Tomarza Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen anma programı, öğle ve ikindi namazları öncesinde ilçe merkezindeki camilerde okunan Mevlid-i Şerif ve yapılan dualarla başladı. Saat 17.00'de İlçe Merkez Mezarlığı'nda bulunan şehit kabirleri ziyaret edildi. Protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından şehit mezarlarına karanfiller bırakılarak dualar edildi. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda açılan 15 Temmuz Resim Sergisi, vatandaşların yoğun ilgisiyle gezildi. Akşam namazının ardından Merkez Camii'nde şehitlerimizin ruhuna Hatim Duası yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda saat 20.30'da başlayan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Programa, Tomarza Kaymakamı Selim Eser, AK Parti Tomarza İlçe Başkanı Turgut Koç, MHP Tomarza İlçe Başkanı Halil İbrahim Özcan, Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, Tomarza İlçe Jandarma Komutanı Kadir Er, İlçe Tomarza Emniyet Amiri Yaşar Şahin, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Kaymakam Selim Eser konuşmasında, 15 Temmuz gecesinde canlarını vatan uğruna feda eden kahraman şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirterek, gazilere sağlıklı ve uzun ömürler diledi.

Tomarza İlçe Müftülüğünde görev yapan din görevlilerinin seslendirdiği ilahiler programa manevi bir atmosfer kazandırırken, İlçe Müftüsü Sami Özgün Duran tarafından yapılan duaya meydanı dolduran vatandaşlar hep birlikte 'Amin' diyerek eşlik etti. Program kapsamında Tomarzalı öğrenciler tarafından 15 Temmuz temalı şiirler okunup, şarkılar seslendirildi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabı dev ekrandan canlı olarak izlendi. Ayrıca hain darbe girişiminin yaşandığı geceyi anlatan duygu yüklü slayt gösterisi katılımcılara sunuldu. Gece saat 00.13'te Türkiye genelinde olduğu gibi Tomarza Merkez Camii'nden sela okunmasıyla duygu dolu anlar yaşandı. Anma programı, selanın ardından yapılan kapanışla sona erdi.

Öte yandan, Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma programı düzenlendi. İkinci Cam Teras'ta gerçekleştirilen programa Bünyan Kaymakamı Yücel Erdem, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, eşi Suna Metin, kızı Burcu Metin, ilçe siyasi parti başkanları ve yönetimleri, belediye başkan yardımcıları, oda başkanları, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar rahmetle anılırken, milli birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından vatandaşlar, demokrasi nöbetinin simgesi olan 15 Temmuz ruhunu bir kez daha yaşattı.

Programda konuşan Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, 15 Temmuz'un milletin iradesine, bayrağına ve vatanına sahip çıktığı destansı bir direnişin adı olduğunu belirterek, "Şehitlerimizin emaneti olan bu güzel vatanı aynı inanç ve kararlılıkla korumaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" dedi.

Program, yapılan dualar ve anma etkinliklerinin ardından sona erdi. - KAYSERİ