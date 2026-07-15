15 Temmuz'un 10. yılında anıta akın - Son Dakika
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15 Temmuz'un 10. yılında anıta akın

15 Temmuz\'un 10. yılında anıta akın
15.07.2026 10:53
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde vatandaşlar, Hafıza 15 Temmuz Müzesi ve Şehitler Anıtı'nı ziyaret ederek şehitler için dua etti ve darbe girişimine direnen kahramanları andı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümünde, sabahın erken saatlerinden itibaren ellerinde Türk bayraklarıyla Hafıza 15 Temmuz Müzesi ve Şehitler Anıtı'na akın eden yüzlerce vatandaş, darbe girişimine direnen kahramanlar için dualar etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümünde, hain darbe girişiminin simge noktalarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi vatandaşların yoğun ziyaretiyle dolup taştı. Sabahın erken saatlerinden itibaren ellerinde Türk bayraklarıyla anıta gelen her yaştan yüzlerce kişi, şehitler için dualar okuyarak anma törenlerine katıldı. Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret eden vatandaşlar, 10 yıl önce milli iradeyi savunmak için tankların önüne siper olan kahramanların hatıralarını, darbe gecesine ait simge eşyaları ve o tarihi anları yansıtan dijital gösterimleri inceledi. Okunan selalarla birlikte dualar edilerek duygusal anlar yaşanırken, birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı.

"İslamda ölüm ve cuma dışında okunan sela birlik ve beraberlik çağrıdır"

Merve Güzelten, milli birlik ruhunun katlanarak arttığını dile getirerek, "Son 1 yıldır İstanbul'dayım ve İstanbul kutlu bir şehir. Burada bir ruh başlarsa Türkiye'nin her yerinde bu ruh artar ve dünyanın her yerine sirayet eder. Bugün aziz şehitlerimizi, milli birlik ve beraberlik günümüzü kutlamak için buradayız. İslamda ölüm ve cuma dışında okunan sela birlik ve beraberlik çağrıdır. 15 Temmuz gecesinde de selalar susmadı. İnsanlarımızın bir araya geldiğini gösterdiği bir gece oldu. Kimse Ömer Halisdemir gibi bir yiğidin alnının ortasından hainleri vuracağını hesap edemedi" şeklinde konuştu.

"Bu bayrağı ve bu toprağı kimselere vermeyeceğiz"

Muzaffer Çetinkaya birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımıza 10 sene önce yapılan darbeyi unutmuyoruz. 'Meydanlara inin' dedi yine indik, yine buradayız. Bu bayrağı ve bu toprağı kimselere vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın yolu yolumuzdur. Kendisi dünya lideridir. NATO zirvesinde bile dünya arkasından geldi. Biz de 86 milyon hep beraber cennet yurdumuza sahip çıkalım" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 15 Temmuz'un 10. yılında anıta akın - Son Dakika

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