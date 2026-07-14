Arnavutköy’de 15 Temmuz’un 10. yılında şehit aileleri ve gazilere vefa

Arnavutköy Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde şehit aileleri ve gaziler onuruna anlamlı bir vefa programı düzenledi. Yaklaşık 400 kişinin katıldığı programda, 15 Temmuz gecesinde yazılan demokrasi destanı bir kez daha yad edilirken, şehitler anıldı, gazilere duyulan minnet ve şükran duyguları bir kez daha ifade edildi.

Arnavutköy Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna vefa programı düzenlendi. Arnavutköy Belediyesi Düğün ve Davet Sarayı'nda gerçekleştirilen programa Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, 15 Temmuz Derneği Genel Başkanı İsmail Hakkı Turunç, ilçe protokolü, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda davetli katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan programa yaklaşık 400 kişi katıldı. Gecede, şehit aileleri ve gazilerle aynı sofrada buluşularak birlik, beraberlik ve vefa mesajı verildi. Program kapsamında sahne alan Türk Halk Müziği sanatçısı Hüseyin Yazan da sahne aldı.

"15 Temmuz, Türk Milletinin emperyalizme karşı verdiği en şanlı direniştir"

Programda konuşan Kaymakam Hersanlıoğlu, 15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişimi değil, Türkiye'nin bağımsızlığına, demokrasisine ve geleceğine yönelik planlanmış bir işgal teşebbüsü olduğunu söyledi. Milletin o gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla tek yürek halinde meydanlara çıktığını belirten Hersanlıoğlu, "Milletimiz o gece, 'Ben seçtiğim yöneticiyi ancak yine ben değiştiririm. Hiçbir darbe, hiçbir vesayet odağı benim irademin üzerinde değildir' diyerek milli iradesine sahip çıktı. 15 Temmuz, Türk devletinin ve Türk milletinin emperyalizme karşı verdiği en şanlı direniştir" dedi.

15 Temmuz ruhunun gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurgulayan Hersanlıoğlu, "Eğer o gece milletimiz bu mücadeleyi vermeseydi bugün savunma sanayiindeki başarılarımızı, yerli ve milli üretim hamlelerini, Terörsüz Türkiye hedefini ve mazlum coğrafyalara uzanan yardım elini konuşamazdık. Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde ve 15 Temmuz'da ortaya çıkan bağımsızlık ruhunu çocuklarımıza anlatmak zorundayız. Birliğimizi ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece bu millete diz çöktürebilecek hiçbir güç yoktur" şeklinde konuştu.

"Milletimizin teslim olacağını, devletimizin diz çökeceğini sandılar"

Belediye Başkanı Candaroğlu ise, 15 Temmuz'un yalnızca hain darbe girişiminin engellendiği gece olmadığını, milletin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Milletin o gece tüm dünyaya unutulmayacak bir ders verdiğini belirten Candaroğlu, "Milletimizin teslim olacağını, devletimizin diz çökeceğini sandılar. Ancak hesap edemedikleri bir gerçek vardı; bu milletin karakterinde esaret hiçbir zaman yer bulmadı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıkan milyonlar, vatanına, bayrağına ve milli iradesine sahip çıkarak tarihe altın harflerle yazılan büyük bir destana imza attı" dedi.

15 Temmuz'un gelecek nesillere aktarılması gereken kutlu bir miras olduğunu ifade eden Candaroğlu, "Bu milletin gerçek gücü; imanında, vatan sevgisinde ve birlik ruhundadır. Bayrağımızı yere düşürmeyecek, ezanımızı susturtmayacak, devletimize ve milli irademize uzanan hiçbir hain girişime asla fırsat vermeyeceğiz. Çocuklarımıza daha güçlü, daha huzurlu ve daha büyük bir Türkiye bırakmanın yolu, 15 Temmuz gecesinde yazılan kahramanlık destanını daima canlı tutmaktan geçiyor" diye konuştu.

"15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız"

15 Temmuz Derneği Genel Başkanı Turunç da, 15 Temmuz'un sadece geçmişte yaşanmış bir darbe girişimi olarak değil, milletin bağımsızlığına ve değerlerine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olarak görülmesi gerektiğini söyledi. 15 Temmuz'un hafızalarda diri tutulmasının önemine dikkat çeken Turunç, "Unutmadık, unutturmayacağız. Bunu korkuları canlı tutmak için değil; devletimize, milletimize, bayrağımıza ve mukaddesatımıza sahip çıkmak için hatırlıyoruz. O gece milletimiz Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara inerek hainlere en güçlü cevabı verdi. 253 şehidimiz ve 2 bin 820 gazimiz, bu vatanın bağımsızlığı uğruna büyük bedeller ödedi" şeklinde konuştu.

Şehitlik ve gaziliğin Türk milletinin en yüce makamları arasında yer aldığını belirten Turunç, "Şehitlerimiz kaybetmedi, onlar kazandılar. Bugün bizlere düşen görev ise onların emanet bıraktığı vatana, bayrağa ve milli iradeye sahip çıkarak birlik ve beraberliğimizi gelecek nesillere aktarmaktır" dedi.

Program, şehitler için yapılan duaların ardından sona erdi. - İSTANBUL