15 Temmuz\'un kahramanları Gaziosmanpaşa\'da anıldı

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Program kapsamında 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na karanfiller bırakıldı, şehitlerimizin aziz hatırası için dualar edildi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yıl dönümü dolayısıyla Gaziosmanpaşa'da anma programı gerçekleştirildi. Etkinlikler, Mevlana Mahallesi Farika Kitaplı Kahve'de düzenlenen kahvaltı programıyla başladı. Programa, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, ilçe protokolü, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Kahvaltının ardından katılımcılar, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na geçti. Burada Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla devam eden anma programı, şehitlerin anıtlarına karanfil bırakılması ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği programda duygusal anlar yaşandı.

"15 Temmuz bizler için önemli bir milat"

Programda konuşan Başkan Vekili Karadeniz, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müzde şehitlerimizi anıyorum. Gazilerimize hayırlı ve uzun ömürler diliyorum. 15 Temmuz bizler için önemli bir milat. Unutmamamız gereken, sürekli hafızamızda tutmamız gereken, milletin düşmanlarına da sürekli hatırlatmamız gereken bir gün. Bu vesileyle bizleri bir araya getiren, bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL