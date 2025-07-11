15 Temmuz'un kahramanlarına vefa ziyareti; Şehit aileleri ve gaziler ile anlamlı buluşma - Son Dakika
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15 Temmuz'un kahramanlarına vefa ziyareti; Şehit aileleri ve gaziler ile anlamlı buluşma

15 Temmuz\'un kahramanlarına vefa ziyareti; Şehit aileleri ve gaziler ile anlamlı buluşma
11.07.2025 14:16
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, şehit aileleri ve gazileri ziyaret ederek vefa ve minnet duygusunu bir kez daha ortaya koydu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, şehit aileleri ve gazileri ziyaret ederek vefa ve minnet duygusunu bir kez daha ortaya koydu.

Ziyaretlerin ilk durağı, 15 Temmuz gecesi Ankara'da şehit olan Beytullah Yeşilay'ın Oltu'daki ailesi oldu. İl Müdürü Aykut, şehidin eşi ve kızına sabır dileyerek, "Bu millet sizin gibi kahramanların emanetine sahip çıkmaya devam edecektir" dedi.

Ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne atılan bomba sonucu şehit olan sivil kahraman Oğuzhan Yaşar'ın ailesi ziyaret edildi. Hatıralar yad edildi, birlik ve beraberlik mesajı verildi.

15 Temmuz'da Pasinler'de toprağa verilen şehit polis Yakup Sürücü'nün ailesi de evinde ziyaret edildi. Hem kabri başında dualar okundu hem de ailesine sabırlar dilendi.

Aynı gün şehit olan Murat Ellik'in ailesiyle de bir araya gelindi. Şehidimizin anısı yaşatılırken, ailesine destek mesajları iletildi.

İstanbul Saraçhane'de hain darbe girişimi sırasında yaralanarak gazi olan Onurcan Akçay evinde ziyaret edildi. Göstermiş olduğu cesaret ve dirayet için kendisine teşekkür edilirken, devletin her zaman yanında olduğu vurgulandı.

Sıhhiye Meydanı'nda tankların önüne geçerek yaralanan Gazi Zekeriya Çılgı ile yapılan görüşmede duygusal anlar yaşandı. Gazi Çılgı, o gece yaşadıklarını anlatarak direnişin unutulmaz ruhunu bir kez daha hatırlattı.

Genelkurmay Başkanlığı önünde yaralanan Mustafa Özyılmaz ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde vurularak yaralanan Gazi İsmail Dilekçi de evlerinde ziyaret edildi. Her iki gazimize de vatan sevgisinin ve fedakarlığın timsali oldukları hatırlatılarak şükran duyguları iletildi.

Ayrıca, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda görev yaparken şehit olan polis Yakup Sürücü'nün ailesi de ziyaret edildi. Mezarı başında dualar edilerek, ailesinin acısına ortak olundu.

Ziyaretler sadece 15 Temmuz ile sınırlı kalmadı. Pençe-Kilit Harekatı'nda 7 Temmuz 2022 tarihinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek için düzenlenen mevlit programına da katılan İl Müdürü Aykut, şehidin kabrine karanfil bırakarak ailesine taziyelerini iletti.

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan İl Müdürü Hasan Aykut, "Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Onların emanetleri bizlere kutsal birer mirastır. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen ziyaretler, şehit ailelerine ve gazilere yalnız olmadıklarını hissettiren, devletin şefkat elini uzattığı anlamlı bir buluşmalar zinciri olarak hafızalara kazındı. Vefa, minnet ve birlik duyguları bu özel günde bir kez daha perçinlendi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Demokrasi, 15 Temmuz, erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 15 Temmuz'un kahramanlarına vefa ziyareti; Şehit aileleri ve gaziler ile anlamlı buluşma - Son Dakika

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