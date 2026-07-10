15 Temmuz'un unutulmaz gecesi MSKÜ'de anlatıldı - Son Dakika
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15 Temmuz'un unutulmaz gecesi MSKÜ'de anlatıldı

15 Temmuz\'un unutulmaz gecesi MSKÜ\'de anlatıldı
10.07.2026 16:02
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde düzenlenen 'Gazi Mecliste O Gece' söyleşisinde, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TBMM'de bulunan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünivar, o geceyi anlattı. Ünivar, gerekirse ölmeyi göze aldıklarını belirtirken, Vali Dr. İdris Akbıyık milletin tanka selam vermediğini vurguladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Gazi Mecliste O Gece" başlıklı söyleşiye, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında TBMM'de bulunan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünivar konuşmacı olarak katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, 15 Temmuz'un önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Necdet Hocam, kıymetli protokol, değerli akademisyen ve idari çalışma arkadaşlarımız; hepiniz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle düzenlediğimiz toplantımıza hoş geldiniz. Öncelikle davetimizi kırmayıp bizlerle birlikte olduğu için hocama çok teşekkür ediyorum. Sizlere de katılımınızdan dolayı şükranlarımı sunuyor, toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum"

Prof. Dr. Necdet Ünivar: "Gerekirse ölmeyi göze almıştık"

Hain darbe girişimi sırasında Adana Milletvekili olarak TBMM çatısı altında bombaların hedefinde kalan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünivar, o tarihi gecede yaşadıklarını salondakilerle paylaştı. 15 Temmuz'un asla unutulmaması gereken bir milat olduğunu belirten Ünivar, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise şifalar ve hayırlı, uzun ömürler diliyorum. 15 Temmuz; hiç unutulmaması gereken bir gün, bir zaman ve bir andır. O dönem Adana Milletvekili olarak meclisteydim. Akşam saatlerinden sabah 8'e kadar bombaların altındaki o mecliste bulundum. Benim için hakikaten zor ama çok onurlu bir gündü. Karanlık başlayan gecenin aydınlık sabahına erişmekten dolayı Cenab-ı Hakk'a hamd ediyoruz. Allah bir daha o günleri bize göstermesin. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1922'den sonra ikinci defa 'Gazi' unvanını 15 Temmuz 2016'da almıştır"

"Cumhuriyet tarihinin en önemli 10 olayından biri"

Türkiye'nin yakın tarihindeki askeri müdahaleleri hatırlatan Prof. Dr. Ünivar, 15 Temmuz'un kırılma noktası olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"15 Temmuz hain darbe girişimi, Cumhuriyet tarihimizin son 100 yılındaki en önemli 10 olayından birisidir. Geçmişteki darbelere baktığımızda; 1960'ta radyodan yapılan bir açıklamayla darbe yapıldı. 12 Mart muhtırasında meclise bir kağıt verildi, hükümet çekildi. 12 Eylül, 28 Şubat ve ardından 27 Nisan e-muhtırası geldi. Ancak 27 Nisan'da hükümet, 'Ben bu muhtırayı reddediyorum, halkın iradesinin üzerinde bir irade tanımıyorum' dedi. Eğer o gün bu duruş sergilenmeseydi, belki de süreç daha farklı işleyecekti. 15 Temmuz'da ise milletimiz ve hükümetimiz topyekun bir irade ortaya koydu. O gece evimizden çıkıp meclise gittik, orada kalabildik ve gerekirse ölmeyi de göze almıştık"

Vali Dr. İdris Akbıyık: "Milletimiz namusunu kendine çeviren tanka selam vermedi"

Programda söz alan Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ise FETÖ'nün halkın inanç ve bilim duygularını sömürerek devlete sızan hain bir yapı olduğunu vurguladı. Darbe girişimi gecesi Sakarya'da görev yaptığını ve halkın partiler üstü bir duruş sergilediğini belirten Vali Akbıyık, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"FETÖ, milletin temiz duygularını kullanarak devletin kılcal damarlarına kadar sızmış hain bir gruptur. Ancak milletimiz; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde iradesine, bağımsızlığına, vatanına ve devletine sahip çıktı. O gece Allah milletin kalbinden korkuyu aldı. Düşüncesi, fikri, zikri, partisi ne olursa olsun her kesimden insanı meydanlarda gördüm. Geçmişte darbelerin karşısında sinen bir hava oluşturulmaya çalışılmış olabilir ancak bu sefer millet inanmadı ve darbelerin karşısında dimdik durdu. Kurtuluş Savaşı'ndaki ruhla, milli iradeye sahip çıktı. Bu aziz millet, namusunu kendine çeviren tanka o gece selam vermedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'Mevzu vatansa, gerisi teferruattır' diyerek canı pahasına meydanları doldurdu. Allah bir daha bu millete 15 Temmuzlar yaşatmasın" Söyleşi, protokol üyelerinin Prof. Dr. Necdet Ünivar'a teşekkür plaketi ve çiçek takdiminin ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Söyleşiye Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, il protokolü, akademisyenler ve idari personel katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 15 Temmuz'un unutulmaz gecesi MSKÜ'de anlatıldı - Son Dakika

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