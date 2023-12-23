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15 yaşındaki Yiğit, 20 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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15 yaşındaki Yiğit, 20 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

Eskişehir'de kullandığı motosiklet ile geçirdiği trafik kazasının ardından ağır yaralanan 15 yaşındaki Yiğit Kuş, 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

15 yaşındaki Yiğit, 20 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti
23.12.2023 - 23:08,
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15 yaşındaki Yiğit, 20 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

Trafik kazasında yaralanan 15 yaşındaki Yiğit Kuş hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de kullandığı motosiklet ile geçirdiği trafik kazasının ardından ağır yaralanan 15 yaşındaki Yiğit Kuş, 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 2 Aralık günü akşam saatlerinde Sütlüce Mahallesi Eğitimciler Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeyken sokak arasına dönmek için manevra yapan Ertuğrul S. idaresindeki 26 KK 845 plakalı otomobil ile Yiğit Kuş idaresindeki 26 GG 751 plakalı motosiklet çarpıştı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan kazada çarpışmanın etkisiyle, motosiklet sürücüsü Yiğit Kuş ve arkasında yolcu olarak bulunan Arda A. metrelerce ileri savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yiğit Kuş ve Arda A., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın olduğu 2 Aralık gününden bu yana hastanede tedavisi devam eden 15 yaşındaki Yiğit Kuş'tan acı haber geldi. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavisi devam eden Kuş, 20 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Motosiklette yolcu olarak bulunan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Arda A.'nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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