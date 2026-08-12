15 Yıldır Sarmaşıklı Cami'yi Koruyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

15 Yıldır Sarmaşıklı Cami'yi Koruyor

15 Yıldır Sarmaşıklı Cami\'yi Koruyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Remzi Çoğal, Sarmaşıklı Cami'nin temizliği ve bakımıyla 15 yıldır gönüllü olarak ilgileniyor.

Eskişehir'de dış cephesini saran sarmaşıklar nedeniyle halk arasında 'Sarmaşıklı Cami' olarak bilinen Eskibağlar Hal Camii'nin 15 yıllık gönüllü bekçisi Remzi Çoğal, ilerleyen yaşına rağmen caminin temizliği ve bakımıyla yakından ilgileniyor.

Eskişehir'de bulunan ve yeşil dokusuyla dikkat çeken Eskibağlar Hal Camii, halk arasında bilinen adıyla 'Sarmaşıklı Cami', hem cemaatin hem de turistlerin ilgisini çekiyor. Estetik görünümüyle beğeni toplayan caminin arka planındaki düzen ve temizlik ise 15 yıldır gönüllü olarak görev yapan Remzi Çoğal'ın ellerinden geçiyor. Kadrolu bir çalışan olmamasına rağmen her gün sabahın erken saatlerinde camiyi açıp yatsı namazının ardından kapatan Çoğal, bitkilerin sulamasından çevre temizliğine ve güvenliğe kadar birçok işi tek başına üstleniyor. Amacının gelecek nesillere doğa sevgisini aşılamak olduğunu belirten Çoğal, gösterilen ilgiden de oldukça memnun olduğunu dile getirdi.

Caminin bakımsız kaldığına yönelik muhtemel eleştirilere yanıt veren gönüllü görevli Remzi Çoğal, her detayıyla titizlikle ilgilendiğini belirterek, "Öncelikle buraya yeşillik ve güzellik gelsin, görenlerin hoşuna gitsin diye elimizden geleni yapıyoruz. Burası biraz da turistik bir yer olduğu için zamanında ısıtmasına varana kadar ilgileniyoruz. Hem bakım hem temizlik yönünden gözümüz gibi bakıyoruz. Bakımsızlık hiç olur mu? İçeri giren zaten görüyor; arka bahçeden tutun her yer tertemiz. Caminin içinde başka bir işim yoksa hemen hemen her gün bahçeyi sularım. Ben 15 senedir burada görevliyim. Kadrolu çalışan değilim, vatandaşın biriyim ama temizliğini ben yapıyorum. Hırsızlık olayları yaşanmasın diye sabah 8-9 gibi açar, akşam yatsı namazı çıkışında kapatırım. Bir nevi buranın nöbetçisiyim" şeklinde konuştu.

"Gelecek nesillere örnek teşkil etsin, yeşillik sevilsin diye uğraşıyoruz"

Vatandaşların caminin yeşil dokusuna büyük ilgi gösterdiğini ve sürekli teşekkür aldığını ifade eden Çoğal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Vallahi millet güzelliğinden de yeşilliğinden de çok memnun. Her geçen 'Çok güzel olmuş' diyor. Bizim de amacımız belli: Elimizden geldiğince güzellik, temizlik olsun; gelecek nesillere örnek teşkil etsin, yeşillik sevilsin diye uğraşıyoruz. Bana teşekkür eden çok. Tabii sevmeyen de olabilir ama genel olarak halk memnun, herkes memnun. Burası genellikle 'Sarmaşıklı Cami' ya da 'Sarmaşıklı Kahve' olarak bilinir. Asıl adı Eskibağlar Hal Camii. Eskiden hale yakın olduğu için adı öyle konulmuş."

Kaynak: İHA

Yaşam, Yerel, Cami, Son Dakika

Son Dakika Yerel 15 Yıldır Sarmaşıklı Cami'yi Koruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı kadın evinin önünde dehşeti yaşadı: Yargıtay’dan köpek saldırısında emsal karar Yaşlı kadın evinin önünde dehşeti yaşadı: Yargıtay'dan köpek saldırısında emsal karar
Otizmli çocuğa şiddet uygulayan öğretmenden ’iyi niyetliyim’ savunması Otizmli çocuğa şiddet uygulayan öğretmenden 'iyi niyetliyim' savunması
Güney Afrika’da kaçak madencilik dev bir güvenlik krizine dönüştü: 14 madenci hayatını kaybetti Güney Afrika’da kaçak madencilik dev bir güvenlik krizine dönüştü: 14 madenci hayatını kaybetti
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye’ye geliyor Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye'ye geliyor
Şile Belediyesi’ne ’rüşvet’ davası: Belediye Başkanı Kabadayı için istenen ceza belli oldu Şile Belediyesi'ne 'rüşvet' davası: Belediye Başkanı Kabadayı için istenen ceza belli oldu
Sıcaklıklar arttı, istila başladı Sıcaklıklar arttı, istila başladı

11:24
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
11:21
Kan donduran töre vahşeti 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar
Kan donduran töre vahşeti! 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar
11:06
Cansever’in büyük sırrı Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
10:39
Özgür Özel sessizliğini bozdu: ’Çerçeve yasa’ya neden ’evet’ dediğini açıkladı
Özgür Özel sessizliğini bozdu: 'Çerçeve yasa'ya neden 'evet' dediğini açıkladı
10:11
Altın için kritik gün Gözler saat 15.30’a çevrildi
Altın için kritik gün! Gözler saat 15.30'a çevrildi
09:35
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti Motorinde ÖTV yükü azalıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Motorinde ÖTV yükü azalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 14:44:06. #7.13#
SON DAKİKA: 15 Yıldır Sarmaşıklı Cami'yi Koruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.