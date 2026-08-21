155 Kilosundan 80'e İnen Ali Arslan'ın Başarısı - Son Dakika
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155 Kilosundan 80'e İnen Ali Arslan'ın Başarısı

155 Kilosundan 80\'e İnen Ali Arslan\'ın Başarısı
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Ali Arslan, 155 kilodan 80 kiloya düşerek sağlıklı yaşam hedefini gerçekleştirdi.

Kırşehir'de küçük işletmesinde yöresel ürünler hazırlayan Ali Arslan, yıllarca fazla kilolarıyla mücadele ettikten sonra 155 kilodan 80 kiloya düşmeyi başardı. Kilo verme sürecinde farklı yöntemlerin yanı sıra ameliyat ve diyet de deneyen Arslan, bir yıl boyunca düzenli ve sağlıklı beslenerek istediği sonuca ulaştığını söyledi.

İktisat ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) eğitimi alan Ali Arslan, yıllarca fazla kilolarıyla yaşadığını belirtti. 155 kiloya kadar çıktığını ve kilo vermek için birçok yöntem denediğini anlatan Arslan, bu süreçte ameliyat ve diyet seçeneklerini de değerlendirdiğini ifade etti. Kilo nedeniyle günlük hayatında da zorluklar yaşadığını dile getiren Arslan, "Yıllarca kilolu gezdim. 155 kiloya kadar çıktım. Çok yöntem denedim ve sonunda kilo vermeyi başardım. Kilo verdiğim süreçte ameliyat da denedim, diyet de denedim. Sonunda kendime 'Yeter artık' dedim ve farklı yöntemleri deneyerek kilo vermeyi başardım" dedi. Fazla kilolarının sosyal hayatını da etkilediğini anlatan Arslan, "Kilolu dönemlerimde gezebiliyordum ama bundan keyif alamıyordum. İstediğiniz kıyafetleri giyemiyorsunuz. Bu durum bende ciddi bir üzüntü oluşturdu. Bir noktadan sonra yeter artık dedim ve hayatımı değiştirmeye karar verdim" diye konuştu.

"Bir yıl boyunca düzenli ve sağlıklı beslendim"

Kilo verme sürecinde beslenme düzenini değiştirdiğini belirten Arslan, "Bir yıl boyunca diyetle birlikte düzenli ve sağlıklı beslendim. Bunun sonucunda 155 kilodan 80 kiloya kadar düştüm. Benim için kolay bir süreç değildi ama sonunda başardım" ifadelerini kullandı. Yemek yapmayı ve insanlara yemek hazırlamayı sevdiğini, bu alışkanlığından vazgeçmediğini belirten Arslan, kilo verme sürecinin ardından da bu ilgisini mesleğe dönüştürdü. Kırşehir'de küçük bir işletme kuran Arslan, yöresel ürünler hazırlamaya başladı. Arslan, "Yemekleri ve yemek yedirmeyi seviyorum. Bu huyumdan vazgeçemedim. Kırşehir'de küçük bir işletme ile yöresel ürünler yapmaya başladım. Farklı coğrafyalardan elde ettiğim ürünleri kendi yorumumla birleştirerek müşterilerime sunuyorum. Hem yöresel lezzetleri yaşatmak hem de farklı damak tatlarını bir araya getirmek istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Ali Arslan, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 155 Kilosundan 80'e İnen Ali Arslan'ın Başarısı - Son Dakika

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