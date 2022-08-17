Depremin 23'üncü yılında eller semaya açıldı, hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika
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Depremin 23'üncü yılında eller semaya açıldı, hayatını kaybedenler anıldı

17.08.2022 03:44
Depremin 23'üncü yılında eller semaya açıldı, hayatını kaybedenler anıldı

17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 23'üncü yılı dolayısıyla gerçekleşen anma programında eller semaya açıldı, hayatlarını kaybeden vatandaşlar anıldı.

17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 23'üncü yılı dolayısıyla gerçekleşen anma programında eller semaya açıldı, hayatlarını kaybeden vatandaşlar anıldı.

Asrın felaketi olarak bilinen 17 Ağustos 1999 Marmara depremi anma programı Sakarya Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi. Anma programına, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, kurum ve kuruluşların müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Program devamında Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve kasideler okundu. Program, deprem sonrasında çekilen görüntülerden oluşan kesitler ve AFAD'ın bilgilendirme filmlerinin izletilmesiyle devam etti. Anma programı saatler 03.02'yi gösterdiğinde ise Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş'in depremde hayatlarını kaybedenler için dua ettirmesiyle son buldu. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Demokrasi, Sakarya, Marmara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Depremin 23'üncü yılında eller semaya açıldı, hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika

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