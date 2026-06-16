17 Yaşındaki Çoban Okan Koç'un Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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17 Yaşındaki Çoban Okan Koç'un Cansız Bedeni Bulundu

16.06.2026 14:28
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Erzurum'da 6 gün önce kaybolan Okan Koç'un cesedi Karakurt Baraj Gölü'nde bulundu.

(ERZURUM) - Erzurum'un Horasan ilçesinde 6 gün önce kaybolan 17 yaşındaki çoban Okan Koç'un, cansız bedeni Karakurt Baraj Gölü'nde bulundu.

Horasan'a bağlı Pirali Mahallesi Hiran Mezrası'nda 10 Haziran günü hayvanlarını otlatırken kaybolan Okan Koç'un bulunması için AFAD, jandarma ve dalgıç ekipleri seferber oldu. Aras Nehri ve çevresinde yoğunlaştırılan çalışmalarda botlarla arama yapılırken, ekipler dürbünlerle de geniş bir alanı taradı.

Arama faaliyetlerine Kars İl Jandarma Komutanlığından gönderilen 25 personel de destek verdi. 100'e aşkın personelin katıldığı çalışmaların altıncı gününde, Koç'un cansız bedeni kaybolduğu noktadan yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Karakurt Baraj Gölü'nde bulundu.

Kıyıya çıkarılan Koç'un cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Okan Koç, Güvenlik, Erzurum, Olaylar, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 17 Yaşındaki Çoban Okan Koç'un Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika

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