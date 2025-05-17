17 Yaşındaki Hasta, Uçak Ambulansta Ankara\'ya Sevk Edildi

Ölümcül kalp ritim bozukluğu tanısı konulan 17 yaşındaki hasta, Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçak desteğiyle Ankara'ya sevk edildi.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ölümcül kalp ritim bozukluğu (Dilate Kardiyomiyopati) tanısıyla başvuran 17 yaşındaki bir hasta, burada yapılan ilk müdahale ve tedavilerin ardından Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda uçak ambulans ile Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastaneden yapılan açıklamada, genç hastanın durumunun ilk etapta kontrol altına alındığı, ileri tetkik ve tedavi süreçlerinin ise Ankara'da sürdürüleceği bildirildi. - AĞRI