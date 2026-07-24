176 İşçi Ücretlerini Alamıyor, Şirketle Görüşme Kararı Alındı - Son Dakika
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176 İşçi Ücretlerini Alamıyor, Şirketle Görüşme Kararı Alındı

176 İşçi Ücretlerini Alamıyor, Şirketle Görüşme Kararı Alındı
24.07.2026 11:27
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Elazığ'da 176 işçi, ücretlerini alamadıkları için 7 gündür eylemde. Şirket uzlaşı için görüşme talep etti.

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ'ın Maden ilçesinde Yıldızlar Holding'e bağlı Eti Gümüş A.Ş.'de ücretlerini alamadıkları için 176 işçinin 7 gündür yaptıkları eylemde yeni gelişme yaşandı. Bağımsız Maden-İş Sendikası, şirketin uzlaşı için görüşme talep ettiğini açıkladı.

Maden ilçesinde, Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Eti Gümüş A.Ş. işletmesinde çalışan ve ücretlerini alamadıkları için 176 maden işçisinin 7 gündür sürdürdüğü direnişte yeni bir gelişme yaşandı. Sendika yetkileri, bugün şirket yetkilileriyle bir araya gelecek.

Bağımsız Maden-İş Sendikası tarafından yapılan açıklamada, işçilerin yaklaşık 2 yıldır ücretlerinin ödenmediği, zorunlu ücretsiz izne gönderildikleri, sigorta haklarının ihlal edildiği ve tazminatlarının ödenmediğine vurgu yapıldı.

Haklarını almak için işçilerin sürdürdüğü eylemin 7'nci gününde şirketin uzlaşı için girişimde bulunduğu ifade edilen açıklamada, "Bugün itibarıyla şirket bir uzlaşı kurmak amacıyla tarafımıza ulaşmıştır" denildi. Şirket ile karşılıklı görüşmeler gerçekleştirilerek bir uzlaşı metni hazırlanması ve ödeme takvimi oluşturulması amacıyla 24 Temmuz saat 10.00'da Yıldızlar SSS Holding'in Ankara'daki merkezinde görüşme yapılacak" denildi.

Kaynak: ANKA

Elazığ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 176 İşçi Ücretlerini Alamıyor, Şirketle Görüşme Kararı Alındı - Son Dakika

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