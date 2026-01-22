18 günlükken uzuvlarını kaybeden genç azmiyle örnek oluyor

Elazığ'da 18 günlükken geçirdiği kan zehirlenmesi sonucu uzuvlarını kaybeden ve eğitim hayatını başarıyla sürdürerek takdir belgesi alan 17 yaşındaki Ahmet Emre İlitaş, azmiyle örnek oluyor. İlitaş, yaşamını daha bağımsız sürdürebilmek için bir biyonik el ve ayak hayali kuruyor.

Elazığ'da yaşayan Ahmet Emre İlitaş, henüz 18 günlükken geçirdiği kan zehirlenmesi sonucu oluşan kangren nedeniyle sağ ayak ve sol elini kaybetti. Aynı zamanda sağ elinin parmaklarını, burun kıkırdağını, bir böbreğini kaybeden İlitaş, 3'üncü evrede olan diğer böbreği için sağlık mücadelesi veriyor. İlitaş, uzuvlarını kaybetmesine rağmen eğitim hayatını azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor. Necip Fazıl Kısaköylü Anadolu Lisesi 3. sınıf öğrencisi olan ve takdir belgesi alan 17 yaşındaki İlitaş, yaşadığı ağır sağlık sorunlarına ve uzun süren tedavi süreçlerine rağmen derslerinden kopmayarak örnek bir başarı sergiliyor. İlitaş, yaşamını daha bağımsız sürdürebilmek için bir biyonik el ve ayak hayali kuruyor.

"Ellerim, ayaklarım ve parmaklarım ampute edildi"

Yaşadıklarını anlatan Ahmet Emre İlitaş, "17 yaşındayım. Necip Fazıl Kısaköylü Anadolu Lisesi'nde okuyorum ve lise 3. sınıf öğrencisiyim. Derslerimde başarılıyım ve takdir belgesi aldım. Bu olay 18 günlükken yaşanmış. Yanlış tedavi sonucu enfeksiyon kana karıştı ve kangren oldu. Bunun sonucunda ellerim, ayaklarım ve parmaklarım ampute edildi. Annem, babam ve kardeşlerim sayesinde bu günlere geldim. Hedeflerim var, öncelikle halkıma ve devletime yararlı bir birey olmak istiyorum. Ben bir biyonik el ve biyonik ayak istiyorum. Böylece hem hayatımı daha rahat sürdürebilmek hem de ülkeme daha iyi hizmet edebilmek istiyorum. Küçükken geçirdiğim hastalık nedeniyle burun kıkırdağımı kaybettim. 18 yaşımdan sonra burun ameliyatı olacağım. Ayağımda 2 santimden fazla kısalık var ve ayak uzatma ameliyatı olacağım. Malatya İnönü Üniversitesi Ortopedi Bölümü'nde çene tedavisi görüyorum. İki büyük çene ameliyatı geçirdim, üst çeneme beş diş yapılacak ancak ailemin bunu karşılayacak maddi gücü yok" dedi.

"Annesiyle birlikte böbreğimizi vermeyi düşünüyoruz"

Baba Ahmet İlitaş ise, "Oğlumuz 18 günlükken kan zehirlenmesi sonucu kangren oldu, şu an 17 yaşında ve lise öğrencisi. 17 yıldır oğlumu büyük şehirlerde tedavi ettiriyorum. Bu süreçte tek böbreğini kaybetti ve kalan böbreği de üçüncü evrede. Uzuvlarını kaybetti, tedavisi hala devam ediyor. Çocuklarım okulda çok başarılı, ikisi de takdir belgesi aldı ama artık gücüm tükendi. İlerleyen süreçte böbrek nakli gerekecek, annesiyle birlikte böbreğimizi vermeyi düşünüyoruz. Elazığ valimizden, belediye başkanımızdan, milletvekillerimizden ve tüm Türkiye halkından oğlumuzun sağlığı için destek bekliyoruz" diye konuştu.

Aileyi ziyaret eden Şehrül Aziz El Aziz Engelsiz Sosyal Yaşam ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mert Erol Turmuş, "Ahmet Emre kardeşimiz derneğimizin üyesi. Eve geldiğimizde hem çok başarılı bir hayat hikayesi olduğunu hem de büyük imtihanlardan geçtiğini gördük. Okulunda engel tanımayan, 'devletime ve milletime nasıl faydalı olabilirim' diye düşünen bir evladımız var. Böyle bir çocuğa kayıtsız kalmamız mümkün değil" diye konuştu. - ELAZIĞ