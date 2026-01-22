18 günlükken uzuvlarını kaybeden genç azmiyle örnek oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

18 günlükken uzuvlarını kaybeden genç azmiyle örnek oluyor

18 günlükken uzuvlarını kaybeden genç azmiyle örnek oluyor
22.01.2026 11:15  Güncelleme: 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da 18 günlükken kan zehirlenmesi sonucu uzuvlarını kaybederek, eğitim hayatına azimle devam eden 17 yaşındaki Ahmet Emre İlitaş, bağımsız bir yaşam sürmek için biyonik el ve ayak hayali kuruyor. Ailesi, oğlu için destek bekliyor.

Elazığ'da 18 günlükken geçirdiği kan zehirlenmesi sonucu uzuvlarını kaybeden ve eğitim hayatını başarıyla sürdürerek takdir belgesi alan 17 yaşındaki Ahmet Emre İlitaş, azmiyle örnek oluyor. İlitaş, yaşamını daha bağımsız sürdürebilmek için bir biyonik el ve ayak hayali kuruyor.

Elazığ'da yaşayan Ahmet Emre İlitaş, henüz 18 günlükken geçirdiği kan zehirlenmesi sonucu oluşan kangren nedeniyle sağ ayak ve sol elini kaybetti. Aynı zamanda sağ elinin parmaklarını, burun kıkırdağını, bir böbreğini kaybeden İlitaş, 3'üncü evrede olan diğer böbreği için sağlık mücadelesi veriyor. İlitaş, uzuvlarını kaybetmesine rağmen eğitim hayatını azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor. Necip Fazıl Kısaköylü Anadolu Lisesi 3. sınıf öğrencisi olan ve takdir belgesi alan 17 yaşındaki İlitaş, yaşadığı ağır sağlık sorunlarına ve uzun süren tedavi süreçlerine rağmen derslerinden kopmayarak örnek bir başarı sergiliyor. İlitaş, yaşamını daha bağımsız sürdürebilmek için bir biyonik el ve ayak hayali kuruyor.

"Ellerim, ayaklarım ve parmaklarım ampute edildi"

Yaşadıklarını anlatan Ahmet Emre İlitaş, "17 yaşındayım. Necip Fazıl Kısaköylü Anadolu Lisesi'nde okuyorum ve lise 3. sınıf öğrencisiyim. Derslerimde başarılıyım ve takdir belgesi aldım. Bu olay 18 günlükken yaşanmış. Yanlış tedavi sonucu enfeksiyon kana karıştı ve kangren oldu. Bunun sonucunda ellerim, ayaklarım ve parmaklarım ampute edildi. Annem, babam ve kardeşlerim sayesinde bu günlere geldim. Hedeflerim var, öncelikle halkıma ve devletime yararlı bir birey olmak istiyorum. Ben bir biyonik el ve biyonik ayak istiyorum. Böylece hem hayatımı daha rahat sürdürebilmek hem de ülkeme daha iyi hizmet edebilmek istiyorum. Küçükken geçirdiğim hastalık nedeniyle burun kıkırdağımı kaybettim. 18 yaşımdan sonra burun ameliyatı olacağım. Ayağımda 2 santimden fazla kısalık var ve ayak uzatma ameliyatı olacağım. Malatya İnönü Üniversitesi Ortopedi Bölümü'nde çene tedavisi görüyorum. İki büyük çene ameliyatı geçirdim, üst çeneme beş diş yapılacak ancak ailemin bunu karşılayacak maddi gücü yok" dedi.

"Annesiyle birlikte böbreğimizi vermeyi düşünüyoruz"

Baba Ahmet İlitaş ise, "Oğlumuz 18 günlükken kan zehirlenmesi sonucu kangren oldu, şu an 17 yaşında ve lise öğrencisi. 17 yıldır oğlumu büyük şehirlerde tedavi ettiriyorum. Bu süreçte tek böbreğini kaybetti ve kalan böbreği de üçüncü evrede. Uzuvlarını kaybetti, tedavisi hala devam ediyor. Çocuklarım okulda çok başarılı, ikisi de takdir belgesi aldı ama artık gücüm tükendi. İlerleyen süreçte böbrek nakli gerekecek, annesiyle birlikte böbreğimizi vermeyi düşünüyoruz. Elazığ valimizden, belediye başkanımızdan, milletvekillerimizden ve tüm Türkiye halkından oğlumuzun sağlığı için destek bekliyoruz" diye konuştu.

Aileyi ziyaret eden Şehrül Aziz El Aziz Engelsiz Sosyal Yaşam ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mert Erol Turmuş, "Ahmet Emre kardeşimiz derneğimizin üyesi. Eve geldiğimizde hem çok başarılı bir hayat hikayesi olduğunu hem de büyük imtihanlardan geçtiğini gördük. Okulunda engel tanımayan, 'devletime ve milletime nasıl faydalı olabilirim' diye düşünen bir evladımız var. Böyle bir çocuğa kayıtsız kalmamız mümkün değil" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Ahmet Emre, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 18 günlükken uzuvlarını kaybeden genç azmiyle örnek oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti
87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı Yaptığı şeytanın aklına gelmez 87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı! Yaptığı şeytanın aklına gelmez
Kartalkaya’da 8 yakınını kaybeden avukattan Turizm Bakanı Ersoy’a sert sözler Kartalkaya'da 8 yakınını kaybeden avukattan Turizm Bakanı Ersoy'a sert sözler
Tedesco’dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama
Kar yağdı ama rahatlatmadı Uzman isimden İstanbul için korkutan tablo Kar yağdı ama rahatlatmadı! Uzman isimden İstanbul için korkutan tablo
Genç kızların erkek kavgası: 60’tan fazla tokat yedi Genç kızların erkek kavgası: 60'tan fazla tokat yedi

12:03
Özlem Zengin’in emekli maaşıyla ilgili sözleri gündem oldu
Özlem Zengin'in emekli maaşıyla ilgili sözleri gündem oldu
12:03
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
11:07
Bilal Erdoğan’a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
10:27
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore’den gelen görüntüye bakın
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın
10:26
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 12:12:35. #7.11#
SON DAKİKA: 18 günlükken uzuvlarını kaybeden genç azmiyle örnek oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.