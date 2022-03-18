18 Mart Çanakkale Zaferi Didim'de kutlandı - Son Dakika
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18 Mart Çanakkale Zaferi Didim'de kutlandı

18.03.2022 14:04
18 Mart Çanakkale Zaferi Didim'de kutlandı

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. Yıl dönümü dolayısıyla Aydın'ın Didim ilçesinde çelenk koyma töreninin ardından kutlama programı gerçekleştirildi.

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. Yıl dönümü dolayısıyla Aydın'ın Didim ilçesinde çelenk koyma töreninin ardından kutlama programı gerçekleştirildi.

Didim'deki tören ilk olarak Kent Meydanında başladı. Kent Meydanındaki çelenk koyma törenine Didim Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, Didim Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Cumhuriyet Başsavcısı M. Emin Çıplak, Belediye başkan yardımcıları, Kurum Müdürleri, Siyasi parti ilçe başkanları, Oda başkanları, Şehit aileleri ile Gaziler öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından İlçe protokolünce Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Çelenk sunma töreninin ardından Didim Yalıköy İlkokulu ve Ortaokulunca düzenlenen kutlamalara İlçe protokolü katılırken, vatandaşların da kutlamalara ilgi gösterdiği görüldü.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını Yalıköy Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Fatma Sözüeri gerçekleştirdi. Sözüeri konuşmasında Çanakkale Zaferinin önemine değinerek "Çanakkale Zaferi; dünya tarihinde bir dönüm noktasının yaşandığı, güç dengelerinin değiştiği, olayların akışı üzerinde Türk Ulusunun belirleyici bir rol oynadığı, Kurtuluş Savaşımızın ilk meşalesinin tutuşturulduğu, yüce Türk ulusunun Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kahramanlık ve fedakarlığının doruk noktasına ulaştığı bir prestij ve azmin mücadelesi olmuştur. Çanakkale Zaferi, Türk milletinin kaderini olumlu yönde değiştirmekle kalmayıp, dünya milletlerinin düşünce yapısının değişimine de büyük etki etmiştir" ifadelerine yer verdi.

Konuşmasının ardından öğrenciler İstiklal Marşı'nı ve günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu. Yalıköy İlkokulu tarafından öğrenciler müzik eşliğinde Çanakkale Zaferi'ni anlattı. Halk oyunları gösterisinin de sergilendiği kutlamalarda Yalıköy Ortaokulu oratoryo gösterisi beğeni topladı. Kutlamaların sonunda 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. Yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere İlçe protokolünce ödülleri verildi. - AYDIN

18 Mart Çanakkale Zaferi Didim'de kutlandı
18 Mart Çanakkale Zaferi Didim'de kutlandı
18 Mart Çanakkale Zaferi Didim'de kutlandı
18 Mart Çanakkale Zaferi Didim'de kutlandı
18 Mart Çanakkale Zaferi Didim'de kutlandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 18 Mart Çanakkale Zaferi Didim'de kutlandı - Son Dakika


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