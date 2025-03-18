18 Mart Şehitleri Anıldı ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yılı kutlandı - Son Dakika
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18 Mart Şehitleri Anıldı ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yılı kutlandı

18 Mart Şehitleri Anıldı ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 110\'uncu yılı kutlandı

Bilecik'te, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yılı dolayısıyla şehitlikte anlamlı bir tören düzenlendi.

18.03.2025 15:43
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Bilecik'te, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yılı dolayısıyla şehitlikte anlamlı bir tören düzenlendi.

Törene, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, protokol üyeleri, askeri personel ve vatandaşlar katılım sağladı. Program kapsamında, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı askerleri tarafından saygı atışı yapıldı. Ardından Vali Şefik Aygöl, şehitlik defterini imzalayarak duygu dolu anlara tanıklık etti. Tören, Ertuğrulgazi Camii İmam Hatibi Murat Geçvan'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Ahmet Dilek'in yaptığı dua ile son buldu.

Tören sonrasında, Merkez Şerifpaşa Camii'nde Çanakkale şehitleri anısına Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Öğlen namazından önce gerçekleştirilen etkinlikte, din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif, kaside ve ilahiler okundu. Program, İl Müftüsü Ahmet Dilek'in yaptığı hatim duası ile sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 18 Mart Şehitleri Anıldı ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yılı kutlandı - Son Dakika

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