18 Mart\'ta şehitler kabirleri başında anıldı

Çanakkale Savaşı'nda en çok şehit veren iller arasında bulunan Kastamonu'da, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde şehitler kabirleri başında anıldı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Kastamonu Şehitliği'nde çelenk sunma programı düzenlendi. Şehitler için saygı atışı yapılmasıyla başlayan törende Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu Garnizon Komutanı ve Asker Alma Bölge Başkanı Per. Alb. Bayram Aktaş, Belediye Başkanı Hasan Baltacı ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkanı Dursun Kan tarafından çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Şehitler için dua edilmesi sonrasında protokol üyeleri şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı. Vali Dallı, şehit yakınlarıyla yakından ilgilenerek sohbet etti.

Şehitlik şeref defterini imzalayan Vali Meftun Dallı, "Vatanımızın bağımsızlığı ve mukaddes değerleri uğruna canlarını feda eden siz kahramanlarımıza minnet ve şükranlarımızı sunmak için huzurlarınızdayız. Sizlerin gösterdiği eşsiz fedakarlık bizlere sadece bir vatan değil, onur ve hürriyet içinde yaşama şerefi kazandırmıştır. Çanakkal'den Kurtuluş Savaşı'na, terörden 15 Temmuz'a kadar her dönemde destan yazan kahramanlarımızın aziz hatıraları milletimizin gönlünde ebediyen yaşayacaktır. Tarihin her döneminde ismi şehit kelimesiyle yan yana anılan, vatan ve istiklal uğrunda gözünü kırpmadan koşan insanların diyarı Kastamonu sizlerin mirasına her zaman çıkmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Törene kent protokolü, STK ve siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı. - KASTAMONU