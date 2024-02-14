18 yaşındaki Baran Birkaç: Gençlerin siyasete atılması gerekiyor

BURHAN DEMİRCİOĞLU
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Bağımsız Türkiye Partisi Belediye Başkan Adayı 18 yaşındaki Baran Birkaç, gençlerin siyasete atılması gerektiğini ifade etti. Birkaç "Gençlerin siyasete atılmasını özellikle istiyorum. 60-70 yaşındaki adamlar bu ülkenin kaderini belirliyor. Buna Türk genci olarak ben karşıyım. Bizim sorunlarımızı bizim geleceğimizi onlar tayin ediyor. Bizim sorunlarımızı anlamıyorlar. Gençlerimiz gelecek kaygısı içindeler. Nasıl yurt dışına giderim, nasıl yurtdışında okurum, nasıl ülkeden giderim diye düşünüyorlar. Biz bunun önüne geçmeyi hedefliyoruz" dedi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Bağımsız Türkiye Partisi Belediye Başkan Adayı olan 18 yaşındaki Baran Birkaç, gençlerin birçok sorunu olduğunu siyasetçilerin onları anlsmadığını ifade etti.
60-70 YAŞINDAKİ ADAMLAR ÜLKENİN KADERİNİ BELİRLİYORLAR
Baran Birkaç şunları söyledi:
"Bağımsız Türkiye Partisi Kadirli Belediye Başkanı adayıyım. Aynı zamanda Türkiye'nin en genç Belediye Başkanı adayıyım. Genç arkadaşlarımın da teşvikiyle Belediye Başkanı adayı olmaya karar verdim. Türk halkının Türk gencinin sorunlarını çok iyi biliyorum. Ben de bir genç olarak bu sorunları yaşamaktayım. Gençlerin siyasete atılmasını özellikle istiyorum. 60-70 yaşındaki adamlar bu ülkenin kaderini belirliyor. Buna Türk genci olarak ben karşıyım. Bizim sorunlarımızı bizim geleceğimizi onlar tayin ediyor. Bizim sorunlarımızı anlamıyorlar. Gençlerimiz gelecek kaygısı içindeler. Nasıl yurt dışına giderim, nasıl yurtdışında okurum, nasıl ülkeden giderim diye düşünüyorlar. Biz bunun önüne geçmeyi hedefliyoruz.
"GENÇLERİMİZİN BİR ÇOK SORUNU VAR"
Buradan tüm gençlere çağrımdır. Diğer genç arkadaşlarımın da siyasette aktif olarak görev almasını istiyorum. Gençlerimizin birçok sorunu var, eğitimde, öğretimde, yurtlarda barınma sıkıntısı çekiyorlar. Benim hedefim bunların önüne geçmek. İlk siyasi tecrübem belediye başkan adaylığı. İleride belediye başkanı olamayıp ta milletvekili olursam gençlere yönelik çalışmalarım sayesinde Türk gencini hak ettiği değeri göstereceğim. Gençlerin tüm problemlerini çözüp yurt dışına gitmelerine engel olmak en büyük hedefim."
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