18 yaşındaki kundakçı, 120 saat kamera incelemesiyle yakalandı - Son Dakika
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Yerel

18 yaşındaki kundakçı, 120 saat kamera incelemesiyle yakalandı

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18 yaşındaki kundakçı, 120 saat kamera incelemesiyle yakalandı Kamyonetin kundaklanma anı kamerada İzmir'in Bayraklı ilçesinde 18 yaşındaki kundakçının kamyoneti ateşe verme anı kameraya yansıdı.

20.02.2025 15:00
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18 yaşındaki kundakçı, 120 saat kamera incelemesiyle yakalandı

Kamyonetin kundaklanma anı kamerada

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde 18 yaşındaki kundakçının kamyoneti ateşe verme anı kameraya yansıdı. Kundakçı ise polis ekiplerinin 120 saatlik kamera incelemesi sonucu kimliği tespit edilerek yakalandı.

Olay 17 Şubat gecesi saat 00.30 sıralarında Bayraklı Şehit Pilot Üsteğmen Türker Aydın Sokak'taki boş arazide meydana geldi. Park halinde bulunan ve V.T.'ye ait olan 35 DC 2253 plakalı Volkswagen marka açık kasa kamyonet, benzin dökmek suretiyle kundaklandı. Olayla ilgili çalışma başlatan Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, 3 gün boyunca şüphelinin olay yerine geliş ve kaçış güzergahında yaklaşık 120 saatlik kamera izlemesi yaptı. Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu tespit edilen şüpheli E.Ö.(18), 19 Şubat günü yapılan operasyon sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

Kundaklama anı kamerada

Öte yandan kamyonetin kundaklandığı an çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde 18 yaşındaki şüphelinin araziye geldiği, benzin şişesiyle kamyoneti ateşe verdiği anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

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