18 Yıl Önce Kayıp Kadın İçin Yeni Gelişmeler

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50 yaşındayken ortadan kaybolan 4 çocuk annesi Hatice Musaoğlu'nun şüpheli kaybını araştırmacı gazeteci Müge Anlı gündeme taşıdı. Programda gündeme gelen iddialar ve çelişkilerin ardından 18 yıldır kayıp olan kadın için harekete geçildi. Emniyet güçleri, gazeteci Anlı'nın ekrana getirdiği bahçe ve evde emare arama çalışmasına başladı.

Kastamonu Azdavay'a bağlı Gümürtler Köyü'nde oğlu ve gelini ile birlikte yaşayan Hatice Musaoğlu, 2006 yılında sırra kadem bastı. 18 yıldız izine rastlanılamayan kadının akıbetini öğrenmek için abileri Aydın Musaoğlu'ndan şüphelenen kızları programa katıldı. O dönem annesinin odasına yerleşmek isteyen Aydın Musaoğlu canlı yayına katıldı.

Oda kavgası yüzünden Hatice Musaoğlu ile kavga eden Aydın ve Nevin Musaoğlu hakkında iddialar peş peşe sıralandı. Hatice Musaoğlu'nun kız kardeşinin iddiasına göre Aydın Musaoğlu, kayıptan sonra bahçeye mezar şeklinde bir çukur açıp öldürdüğü annesini oraya gömmüştü. Bu durum fark edilince cenazeyi başka bir yere taşıdığı öne sürüldü.

Aydın Musaoğlu'nun o dönem 4 yaşlarında olan kızının "Babam, babaannemin başına vurdu. Sonra da çuvala koyup götürdü" şeklinde akrabalarına anlatımlarda bulunduğu da iddialar arasındaydı.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, hem bahsi geçen bahçeyi hem de Hatice Musaoğlu kaybolduğundan beri oğlunun ekip biçtiği arazileri ekrana getirdi. Bahçede kayıptan sonra gübre dökülmeye başlanan ve kayıptan sonra ekim yapılmadığı söylenen araziye dikkat çekilirken savcı talimatı ile emniyet güçleri harekete geçti.

Kastamonu Cinayet Büro Dedektifleri, Azdavay İlçe Emniyet ve jandarma komutanlığı ekipleri Hatice Musaoğlu'nun en son görüldüğü evden başlayarak bahsi geçen yerlerde arama çalışması başlattı. - İSTANBUL