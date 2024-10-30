19. Ayvalık Uluslararası Zeytin, Hasat ve Turizm Festivali İçin Önemli Davet - Son Dakika
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19. Ayvalık Uluslararası Zeytin, Hasat ve Turizm Festivali İçin Önemli Davet

19. Ayvalık Uluslararası Zeytin, Hasat ve Turizm Festivali İçin Önemli Davet

Balıkesir'in Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, Kuzey Ege Adaları ve Midilli Valisi ile Ticaret Odası Başkanı'nı 1-2-3 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek festival için davet etti. Festival, Ayvalık'ın turizmdeki gücünü ortaya çıkaracak etkinlikler sunacak.

30.10.2024 11:44  Güncelleme: 11:46
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Balıkesir'in Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, Kuzey Ege Adaları ve Midilli Valisi Konstantinos Moutzouris ile Kuzey Ege Adaları ve Midilli Ticaret Odası Başkanı Evangelos Myrsinias'ı 1-2-3 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 19. Ayvalık Uluslararası Zeytin, Hasat ve Turizm Festivaline davet etti.

Aynı zamanda Midilli Adası ve Ayvalık arasında karşılıklı turizm üzerine planlama yapılması, ortak fuar ve ortak destinasyonların oluşturulması gibi konular da konuşularak turizmin geliştirilmesi için önemli temaslar gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Ayvalık İlçesinde, Ayvalık Ticaret Odası, Ayvalık Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 1-2-3 Kasım tarihlerinde düzenlenen "19. Ayvalık Uluslararası Zeytin, Hasat ve Turizm Festivali", bu yıl hasadın yanı sıra Ayvalık'ın turizmdeki gücünü de ortaya çıkaracak. Hem spor hem de müzik etkinliklerinin yapılacağı festivalde, gastronomi, kırmızı mercanlar gibi Ayvalık'taki birçok özelliğin turizmi nasıl 12 aya yaydığı da gösterilecek.

Turizmin Değeri, Zeytinyağının Başkenti sloganıyla hayata geçen festival için Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, Yunan-Türk Ticaret Odaları'nın Midilli Adası'ndaki toplantısına katıldı. Toplantıda Uçar, Kuzey Ege Adaları ve Midilli Valisi Konstantinos Moutzouris ile Kuzey Ege Adaları ve Midilli Ticaret Odası Başkanı Evangelos Myrsinias'ı festivale davet etti.

Turizmin gelişmesi için önemli temasların gerçekleştiği toplantıda, turizm faaliyetleri, Midilli Adası'nda bulunan 300 adet Osmanlı eserinin mevcut durumu ve eserlerin iyileştirilme aşamaları, gastronomi turizmi, gıda ihracatının ve ithalatının Ayvalık üzerinden yapılması, Ayvalık'ta yapılan erken zeytin hasat festivalinin, bir benzerinin hasat sonu festivali şeklinde yapılması, gayrimenkul yatırımlarının kolaylaştırılması gibi konular hakkında görüşüldü. Ayvalık ile karşılıklı turizm üzerine planlama yapılması, ortak fuar ve ortak destinasyonların oluşturulması konusu da konuşuldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 19. Ayvalık Uluslararası Zeytin, Hasat ve Turizm Festivali İçin Önemli Davet - Son Dakika

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