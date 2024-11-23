19 İl, 36 Mağdur: Dolandırıcılar Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

19 İl, 36 Mağdur: Dolandırıcılar Yakalandı

20 yıl hapis cezası bulunan dolandırıcılar, Bayburt polisi tarafından İstanbul ve İzmir'de yakalandı.

23.11.2024 00:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

19 ilde 36 vatandaşı dolandıran ve 20 yıl hapis cezası bulunan suç makinesi şahıslar Bayburt polisi tarafından yakalandı

BAYBURT - Dolandırıcılık suçlarından toplamda 20 yıl 8 ay hapis cezası bulunan, 19 ilde 36 vatandaşı dolandırarak mağdur eden suç makinesi şahıs ve yardımcısı Bayburt polisinin özverili çalışmaları sonucunda İstanbul ve İzmir'de yakayı ele vererek yakalandı. Şüpheli 2 şahıstan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi, biri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bayburt'ta dolandırılan bir vatandaşın şikayeti üzerine harekete geçen Bayburt polisi, dolandırıcıların peşine düştü. Sosyal medya üzerinden köpek almak isterken dolandırıldığını söyleyerek Bayburt Emniyet Müdürlüğüne müracaat eden mağdur vatandaşın ihbarını değerlendiren polis ekipleri, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Daire Başkanlığı ve Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan araştırmalarla şüphelilerin sosyal medya üzerinden satılık köpek ilanını vererek, aynı gün otobüs yöntem ile gönderme vaadinde bulunduklarını, mağdurlara kimlik fotoğrafı gibi belgeler göndererek güvenlerini kazandıktan sonra para göndermelerini sağladıkları, parayı aldıktan sonra vatandaşların telefonlarını engelleyerek dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri bilgisine ulaştı.

Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen İ.A ve Ç.T isimli şahıslar hakkında yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli İ.A'nın kesinleşmiş 20 yıl 8 ay hapis cezası ile arandığı, 6 yıldır polisten kaçtığı, Türkiye genelinde 19 ilde 36 vatandaşı dolandırdıkları, birçok vatandaşında dolandırılmalarına rağmen müracaatta bulunmadığı öğrenildi. Yapılan takip neticesinde olayı gerçekleştiren İ.A ve paraların gönderileceği hesap IBAN'larını temin eden Ç.T isimli şahıslar Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü koordinesiyle İzmir ve İstanbul ilinde yakalandılar. Yakalandıkları şehirlerden Bayburt'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildiler. Çıkarıldıkları mahkemede Ç.T isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İ.A isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Sosyal Medya, İstanbul, Bayburt, İzmir, Polis, Medya, Son Dakika

Son Dakika Yerel 19 İl, 36 Mağdur: Dolandırıcılar Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:17 DEM’li eş başkandan Tunceli’de ayaklanma çağrısı: 1938’deki gibi işgal ettiler DEM'li eş başkandan Tunceli'de ayaklanma çağrısı: 1938'deki gibi işgal ettiler
21:45 THY, İstanbul Havalimanı’ndan 38 seferini iptal etti THY, İstanbul Havalimanı'ndan 38 seferini iptal etti
21:41 Tunceli ve Ovacık Belediyelerine Kayyum Atandı Tunceli ve Ovacık Belediyelerine Kayyum Atandı
21:31 Görevden uzaklaştırılan başkandan provokatif açıklama Görevden uzaklaştırılan başkandan provokatif açıklama
20:38 Tunceli ve Ovacık Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı Tunceli ve Ovacık Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı
09:44 Ünlü oyuncu Burcu Özberk ekranlara dönmek istiyor Ünlü oyuncu Burcu Özberk ekranlara dönmek istiyor
09:41 4 ülke Netanyahu için çıkarılan tutuklama emrini uygulayacağını duyurdu 4 ülke Netanyahu için çıkarılan tutuklama emrini uygulayacağını duyurdu
09:33 Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında soruşturma Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında soruşturma
09:30 Adı Atletico Madrid ile anılan Arda Turan sessizliğini bozdu Adı Atletico Madrid ile anılan Arda Turan sessizliğini bozdu
09:19 Ünlü firmanın adını kullanıp böreğe sakatat katmışlar Ünlü firmanın adını kullanıp böreğe sakatat katmışlar
09:04 Fenerbahçe, En-Nesyri için yapılan tarihi teklifi 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fenerbahçe, En-Nesyri için yapılan tarihi teklifi 1 saniye bile düşünmeden reddetti
08:59 Ali Rıza Demircan: Asırlık Cumhuriyet tarihimizde Erdoğan gibi bir siyasi gelmedi Ali Rıza Demircan: Asırlık Cumhuriyet tarihimizde Erdoğan gibi bir siyasi gelmedi
08:48 Manchester City Pep Guardiola ile sözleşme yenildi Manchester City Pep Guardiola ile sözleşme yenildi
08:42 İstanbul’a kar yağacak mı Uzmanlardan cumartesi uyarısı İstanbul'a kar yağacak mı? Uzmanlardan cumartesi uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 00:41:41. #1.13#
SON DAKİKA: 19 İl, 36 Mağdur: Dolandırıcılar Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.