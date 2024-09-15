19. Karaelmas Kültür Sanat Dayanışma Festivali Yapıldı

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OSMAN BEKKAR

(MANİSA) - Soma'nın Darkale köyünde 19'uncusu düzenlenen Karaelmas Kültür Sanat Dayanışma Festivali kapsamında, yöresel yemeklerin tanıtıldığı bir etkinlik düzenlendi. Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, "Bu yıl 'dayanışma' kelimesini de festivalimizin adına ekledik. Soma bir emek, işçi ve madenci kentidir. 81 vilayetten gelen yurttaşların bir arada olduğu bir kentiz ve dayanışmaya özellikle vurgu yapmak istedik" dedi.

Soma'nın Darkale köyünde 19'uncusu düzenlenen Karaelmas Festivali kapsamında, yöresel yemeklerin tanıtıldığı bir etkinlik düzenlendi. Festivalin jüri üyelerine, yöresel ve unutulmaya yüz tutmuş yemekler ile tatlıların tanıtımı yapıldı. Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ise festivalle ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Sercan Okur konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"19'uncu Karaelmas Kültür Sanat Dayanışma Festivalimizi gerçekleştiriyoruz. Soma ilçemizde daha önce kültür ve sanat festivali olarak düzenleniyordu. Bu yıl 'dayanışma' kelimesini de festivalimizin adına ekledik. Soma bir emek, işçi ve madenci kentidir. 81 vilayetten gelen yurttaşların bir arada olduğu bir kentiz ve dayanışmaya özellikle vurgu yapmak istedik."

Festivalin son gününde Darkale Mahallesi'nde olduklarını belirten Okur, mahallenin Soma'nın köklerinin dayandığı, geçmişi çok eskilere uzanan bir yerleşim yeri olduğunu dile getirdi. Osmanlı döneminde ilçe merkezi olan Darkale'nin, mimari özellikleri, yöresel oyunları, kıyafetleri ve yemekleri ile önemli bir kültürel miras taşıdığını vurguladı.

"Bu festival kapsamında çevre yörelerin ve Darkale bölgesinin unutulmaya yüz tutmuş yemeklerini tanıtmak istedik"

Başkan Okur, "Bu festival kapsamında çevre yörelerin ve Darkale bölgesinin unutulmaya yüz tutmuş yemeklerini tanıtmak istedik. Bundan sonraki süreçte Darkale ile ilgili çok güzel projelerimiz var. Darkale'yi turizme ve gastronomiye kazandırmak istiyoruz. Buranın tarihini, kültürünü ve lezzetlerini tüm Türkiye ile paylaşmayı amaçlıyoruz" dedi.

Darkale'de ilk kez bir yemek festivalinin düzenlendiğini belirten Başkan Okur, daha önce "Çığırtma Şenliği" adı altında etkinliklerin yapıldığını, çığırtmanın bu bölgenin yöresel bir yemeği olduğunu söyledi. 19. Karaelmas Festivali kapsamında ise ilk kez bir yemek festivali düzenlenmiş oldu.