19 Mayıs Belediyesi: "Telefona Değil, Hayata Tutun" - Son Dakika

Önceki yıllarda hazırladığı sosyal mesajlarla adından söz ettiren 19 Mayıs Belediyesi, 2022 yılı için ise dikkat dağınıklığına ve sonucunda trafik kazalarının yüzde 60'ına neden olan, araç kullanırken cep telefonu kullanımına dikkat çekmek için sosyal mesaj çalışması hazırladı.

Hazırladığı sosyal mesajlarda, 2020 yılında Yeşilçam replikleriyle "Temizlik-Maske-Mesafe", 2021 yılında "Hayatını Tehlikeye, İzmaritini Yere Atma" çalışmalarıyla dikkatleri çeken 19 Mayıs Belediyesi 2022 yılı için hazırladığı "Telefona Değil, Yola Bak", "Hikayeniz Burada Bitmesin", "Telefona Değil, Hayata Tutun" şeklindeki sosyal mesajlarla ilçedeki billboard ve raketleri donattı.

Araç kullanırken, cep telefonu ile konuşmanın, mesajlaşmanın, sosyal medya kullanmanın dikkat dağıttığına ve gerçekleşen trafik kazalarının yüzde 60'ına yakınına neden olduğuna dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için çalışma başlattıklarını belirten 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Araç kullanırken cep telefonu ile ilgilenmek, trafikte daha fazla hata yapmak demektir. Şoförler dikkat dağınıklığına neden olan bu davranış sonucunda bazı tehlikeli durumların ya hiç farkına varamamakta ya da önlem almakta geç kalmaktadırlar. Birçok araştırmada doğrulanan başka bir bulgu ise ele alınmadan kullanılan araca bağlı telefonların kaza riski açısından hiç bir yarar sağlamamasıdır. Çünkü sürücü için dikkat dağıtıcı olan yönü telefonun fiziksel özellikleri değil, konuşmanın yoğunluğudur. O yüzden diyoruz ki, 'Telefona değil hayata tutun" dedi. - SAMSUN