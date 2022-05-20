19 Mayıs Tarsus'ta Coşkuyla Kutlandı

Tarsus Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını gün boyu devam eden etkinlikler ve gösteriler ile kutlandı. Birçok Tarsuslu vatandaşın katılımı ile yapılan etkinliklerde konuşan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, tüm vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramlarını kutladı.

Tarsus'ta ilk tören Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Garnizon Komutanı Kürşat Can, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve kentin protokol üyeleri katılımı ile Tarsus gençliğinin Atatürk Anıtı'na çelenk takdiminin ardından şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhuriyet Anıtı'ndaki törenin ardından kortej eşliğinde yapılan yürüyüş sonrası Kültür Park'ta etkinliklere geçildi. Etkinlikler, halk oyunları ekiplerinin gösterileri, Belediye Bando Takımının müzik dinletileri ve çeşitli etkinlikler ile devam etti.

ÇAMALAN MAHALLESİ'NDE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI

Çamalan Mahallesi'nde Tarsus Belediyesi Spor Kulübü sporcularının da katılım sağladığı doğa yürüyüşü düzenlendi. Gençlik ve Spor Bayramı'nda sporcu ve vatandaşların yoğun katılımıyla başlayan doğa yürüyüşünde spor ve sağlıklı yaşamın önemine değinildi.

TRT Ankara Radyosu'ndan ses sanatçıları Selma Geçer, Zeynep Cihan ve Hasan Özel'in sahne alması ile İncirgediği Mahallesi'nde Atatürk'ün Sevdiği Türküler Konseri yapıldı. Halil Atılgan Toroslar Kültür ve Sanat Evi'nde yapılan konsere, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Araştırmacı-Yazar Dr. Öğrt Üyesi Halil Atılgan, Emekli Danıştay Üyesi, Kültür Bakanlığı eski Müsteşar Yardımcısı Abdullah Dörtlemez, Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, Mali sekreteri ve Tarsus Şube Başkanı Ömer Kurnaz, Genel sekreteri Gazi Aykırı, Memleket Partisi Tarsus İlçe Başkanı Ahmet Kalmış, Tarsus ve Çamlıyayla Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Naci Güllü ve vatandaşlar katılım sağladı. Katılımcılara teşekkür eden ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Bozdoğan, "Eğer Cumhuriyet olmasaydı bir çorbacının oğlu belediye başkanı olamazdı, gençliğin aydınlanması için karanlık bir günde yola çıkıp güneşle buluşan bu muhteşem hikayede ne mutlu türküm diyene" diye konuştu.

NAZIM HİKMET KORUSU İLE 19 MAYIS COŞKUSU YAŞANDI

Cumhuriyet Meydanı'nda sevilen şarkıları ile bilinen Grup Refresh sahne aldı. Tarsuslu vatandaşların katılım sağladığı konserde gençler doyasıya eğlendi. Ardından Defne Belediyesi Nazım Hikmet Korosu'nun sahne alması ile birlikte Tarsus'ta renkli görüntüler oluştu. 55 kişilik dev kadro ile sahne alan koro sevilen şarkıları Tarsuslular ile buluşturdu.

ETKİNLİKLER 21 MAYIS'TA DA DEVAM EDECEK

Tarsus Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler ile Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu 21 Mayıs'ta da devam edecek. Mavi Rüyalar Konseri saat 16.00'da, Akbal Müzik Topluluğu 17.30'da, Şehit Halil Özdemir Fen Lisesi Müzik Topluluğu 19.00'da vatandaşlarla buluşacak. Etkinlikler DJ Hüseyin Çınar ile Holi Parti ile taçlanacak. Tüm konserler Büminhan Temizkan Parkı'nda yapılacak. Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan,"21 Mayıs'ta devam edecek 19 mayıs coşkumuza tüm halkımız davetlidir" diye konuştu.