1992 Erzincan Depremi Anma Töreni

1992 Erzincan Depremi'nin 34'üncü yıl dönümü dolayısıyla Terzibaba Mezarlığı Deprem Şehitliği'nde anma programı düzenlendi.

Programa Vali Hamza Aydoğdu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun ile il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Program kapsamında depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi.

Vali Aydoğdu, depremde yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte deprem şehitlerinin mezarlarına karanfil bıraktı.

Yetkililer, 1992 Erzincan Depremi'nde ve Türkiye'de meydana gelen diğer depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları rahmet ve dualarla andıklarını ifade etti. - ERZİNCAN