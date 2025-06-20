2.129 Öğrenci 'Okulum Beni Bekler' Projesi ile Eğitime Kazandırıldı - Son Dakika
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2.129 Öğrenci 'Okulum Beni Bekler' Projesi ile Eğitime Kazandırıldı

20.06.2025 22:36
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Ağrı'da 'Okulum Beni Bekler' projesiyle okuldan uzak kalan 2.129 öğrenci yeniden eğitime dâhil edildi.

Ağrı'da "Okulum Beni Bekler" projesiyle 2 bin 129 öğrenci yeniden eğitime kazandırıldı

AĞRI - Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç'un himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Okulum Beni Bekler" projesi kapsamında çeşitli nedenlerle okuldan uzak kalan 2 bin 129 öğrenci yeniden eğitimle buluşturuldu. Vali Koç, projeyle okula dönen öğrencilerden 5'ini temsili makamında ağırlayarak karnelerini ve hediyelerini verdi.

2023 yılı Ekim ayında başlatılan ve 2024-2025 eğitim öğretim yılı boyunca sürdürülen projede, özellikle kız çocukları ve devamsızlık yapan öğrencilerin tekrar eğitime kazandırılması hedeflendi. Vali Koç'un eşi Neslihan Gül Koç'un koordinatörlüğünde yürütülen çalışmalarda, öğretmenler kapı kapı dolaşarak öğrencilerin evlerine gitti, ailelerle birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

Yapılan bu özverili saha çalışmaları sonucunda, 2 bin 129 çocuk yeniden okula kazandırıldı. Bu öğrencilerden 1658'i örgün eğitime yönlendirilirken, 471 öğrenci ise Açık Öğretim Okulları ve Mesleki Eğitim Merkezi bünyesine dahil edildi. İl genelinde devamsız öğrenci sayısı geçen yıla oranla yüzde 15 azalırken, bu düşüş erkek öğrencilerde yüzde 10, kız öğrencilerde ise yüzde 20 olarak gerçekleşti.

"Eğitimin dışında tek bir evladımız kalmayacak"

Projeyle eğitime kazandırılan öğrencilerden 5'i, Ağrı Valisi Mustafa Koç'un makamında temsili olarak ağırlandı. Öğrencilere karnelerini ve çeşitli hediyelerini takdim eden Vali Koç, yaptığı açıklamada,"Eğitim, bir toplumun geleceğini inşa eden en temel yapı taşlarından biridir. Bu bilinçle, ilimizde eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, çeşitli nedenlerle örgün eğitimin dışında kalan evlatlarımızı yeniden eğitim ortamına kazandırmak amacıyla 'Okulum Beni Bekler' projesini başlattık. Bugün itibarıyla 2 bin 129 öğrencimizi yeniden eğitim sistemine dahil etmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Kız çocuklarının eğitime erişiminde sağlanan iyileşmeye özellikle dikkat çekerek, "Kız çocuklarımızın eğitim yoluyla hayata daha güçlü tutunmaları bizler için büyük bir memnuniyet kaynağıdır. Bu proje yalnızca sayısal bir başarı değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk, kamu-vatandaş iş birliği ve eğitime verilen önemin somut bir göstergesidir. Tek bir evladımız bile eğitimin dışında kalmayana dek kararlılıkla çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Ziyarete İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, projede görev alan öğretmenler ve öğrencilerin aileleri de katıldı. Karnelerini alırken duygulanan öğrencilerin sevinci görülmeye değerdi. Aileler, çocuklarının yeniden eğitim hayatına kazandırılmasından dolayı büyük mutluluk yaşarken, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 2.129 Öğrenci 'Okulum Beni Bekler' Projesi ile Eğitime Kazandırıldı - Son Dakika

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