2. Aydın Kitap Fuarı'na Yoğun İlgi - Son Dakika
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Yerel

2. Aydın Kitap Fuarı'na Yoğun İlgi

28.05.2025 20:01
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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2. Aydın Kitap Fuarı, Aydınlılar ve çevre illerden gelen kitapseverlerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Onur konuğu yazar Sunay Akın, etkinliği övdü ve katılım gösterdi.

Başkan Çerçioğlu sevilen yazarları Aydınlılar ile buluşturmaya devam ediyor

Vatandaşlardan 2. Aydın Kitap Fuarı'na yoğun ilgi

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Fuar Aydın'da düzenlenen 2. Aydın Kitap Fuarı devam ederken, her gün Aydın'ın dört bir noktasından ve çevre illerden gelen binlerce vatandaş fuarı ziyaret ediyor. Fuara onur konuğu olarak katılan yazar Sunay Akın ise Fuar Aydın'a tam not verdi.

Kitapseverleri yazar, sanatçı ve bilim insanlarıyla buluşturan, imza günleri ve söyleşi etkinliklerinin düzenlendiği 2. Aydın Kitap Fuarı'na birçok yayınevi de katılım sağlıyor. Fuarda kitapseverler, sevdikleri yazarların başka yerlerde bulamadıkları eserlerini inceleyip satın alabiliyor, yeni yazarlar ve eserleri inceleme şansı buluyor. 2. Aydın Kitap Fuarı'na birçok farklı ilden katılım sağlayan sahaflarda ise kitapseverler koleksiyon değeri olan eserleri satın alabiliyor.

2. Aydın Kitap Fuarı'nın onur konuğu olan Yazar Sunay Akın, 'İki Kitap Bir Heves' isimli söyleşisi ve imza etkinliği ile Aydınlı kitapseverler ile buluştu. Akın, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederek fuara katılmaktan ve Aydın'da olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti. Akın; "Dilerim ömrüm yeter de defalarca gelirim Aydın'a. Benim aslında Aydın'a verecek hiçbir şeyim yok çünkü burada çok güzel insanlar yaşıyor. Çok güzel bir orkestra kurmuş başkanımız maestro olarak, kutluyorum kendisini. Kendi başarısı ve buradaki orkestradaki arkadaşların güzelliği. Böyle güzel bir orkestrayı Aydın'a kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum kendisine" diye konuştu.

"Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ederiz"

2. Aydın Kitap Fuarı'nı ziyaret etmek üzere ailesi ile birlikte Kuşadası'ndan geldiğini ifade eden Özlem Genç, "Çok güzel, beklediğimden daha güzel. Kuşadası'nda da oluyordu ama bu kadar büyük çapta değildi. Aydın'da ilk defa katıldım, çok beğendim. Ben kitap okumayı çok seven bir insanım, ben okudukça çocuğumun da benden etkilendiğine inanıyorum. Okuyan bir anne ve baba çocukları çok fazla etkiliyor. Ulaşamadığımız kitapları bulabiliyoruz, çocuklarımız yazarlar ile tanışma fırsatı buluyor. Bu bence çok güzel bir şey, etkinlikte çok çok güzel. Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Fuar Aydın vatandaşların hizmetinde

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde restorasyon işlemleri tamamlanarak kente kazandırılan Fuar Aydın'ı çok beğendiğini ifade eden Kudret Acar; "Çok memnun kaldım. Gerçekten çok geniş, güzel kitaplar ve kitapçılar var. Geziyoruz, çok hoşumuza gitti. Tabii buranın tekstil fabrikası olduğu zamanları da biliyorum, yıllar boyunca boş kalmıştı burası; bu şekilde değerlendirilmesi çok hoş olmuş" dedi.

Fuarda her yaştan vatandaşa hitap eden eserlerin bulunduğunu söyleyen Nurcan Acar ise "İstediğim kitapları bulabildim eşimle beraber. Çok fazla kitap var, seçmekte de zorlandık. Herkes aradığı kitapları bulabilir çünkü çocuğundan büyüğüne herkese hitap eden İslamiyet'ten tarihe, Türk yazarlardan yabancı yazarlara kadar binlerce eser var. Bu yüzden memnun kaldık biz" diye konuştu.

"Aydın'da fuarların düzenlenmesi bizler için mükemmel bir nimet"

Fuar Aydın alanında düzenlenen fuarlardan ve etkinliklerden memnuniyet duyduğunu ifade eden Kadir Süzen, Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Süzen, "Çok mutluyum. Ben yıllarca Eylül, Ekim aylarında Antalya'da ki kitap fuarlarına gittim; ailem orada yaşıyor ve özellikle ziyaretlerimi fuarlara denk getiriyordum. Aydın'da bu şekilde kitap fuarlarının olması bizler için mükemmel bir nimet. Bu fuar alanının da olması çok güzel, yalnız kitap fuarı değil çeşitli etkinlikler burada peş peşe yapılıyor ve bu bizler için çok güzel oluyor. Bizlere bu fuar alanını kazandıran Özlem Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 2. Aydın Kitap Fuarı'na Yoğun İlgi - Son Dakika

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