Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından afet bölgelerinde görevlendirilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, enkaz altında yaşam mücadelesi veren minik bir cana ulaştı. Ekipler, Hatay 'ın Antakya ilçesinde yıkılan binanın enkazında kalan 2 aylık bebeği kurtardı. Depremin 128'inci saatinde kurtarılan bebek, sağlık ekiplerine teslim edildi. Hem vatandaşlar hem de ekipler bebeğin sağ kurtarılmasının ardından büyük sevinç yaşadı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

Deprem, Hatay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › 2 aylık bebek yıkıntıların arasından tam 128 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika

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