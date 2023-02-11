2 aylık bebek yıkıntıların arasından tam 128 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika
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2 aylık bebek yıkıntıların arasından tam 128 saat sonra kurtarıldı

11.02.2023 13:20
2 aylık bebek yıkıntıların arasından tam 128 saat sonra kurtarıldı

Depremin vurduğu Hatay'da enkaz altında kalan 2 aylık bebek, depremin 128'inci saatinde kurtarıldı. Sedye ile ambulansa taşınan miniği görenler büyük sevinç yaşadı, onu yıkıntıların arasından kurtaran ekipleri alkışladı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından afet bölgelerinde görevlendirilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, enkaz altında yaşam mücadelesi veren minik bir cana ulaştı. Ekipler, Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan binanın enkazında kalan 2 aylık bebeği kurtardı. Depremin 128'inci saatinde kurtarılan bebek, sağlık ekiplerine teslim edildi. Hem vatandaşlar hem de ekipler bebeğin sağ kurtarılmasının ardından büyük sevinç yaşadı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA
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Deprem, Hatay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 2 aylık bebek yıkıntıların arasından tam 128 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2 aylık bebek yıkıntıların arasından tam 128 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika
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