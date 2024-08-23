2. Kommagene Bienali 'İyileşmek' temasıyla kapılarını açtı - Son Dakika
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Yerel

2. Kommagene Bienali 'İyileşmek' temasıyla kapılarını açtı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen 2. Kommagene Bienali, 'İyileşmek' temasıyla başladı. Bienalde sanatçılar ve dans grupları performans sergiledi.

23.08.2024 22:37
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2. Kommagene Bienali "İyileşmek" temasıyla kapılarını açtı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2. Kommagene Bienali "İyileşmek" temasıyla kapılarını açtı.

Adıyaman Valiliği ev sahipliğinde başlan bu yılki bienalin teması 6 Şubat'ta bölgeyi derinden etkileyen yıkıcı deprem nedeniyle "iyileşmek" olarak belirlendi.

1850 yıllık Antik Roma döneminin en büyük eserlerinden tarihi Cendere Köprüsü'nde, bienal çerçevesinde Sanatçı Nurettin Rençber ve Anadolu Ateşi Dans Grubu sahne aldı. Yaklaşık 3 saat süren etkinlikte sanatçı Nurettin Rençber, Adıyaman yöresine ait söylediği türkülere, vatandaşlar da eşlik etti. Gece geç saatlere kadara süren Cendere Köprüsü'ndeki konser, Türk kültür dünyasının zenginliğini yansıtan ve yaklaşık 200 kişilik Anadolu Ateşi Dans Grubu'nun gösterisiyle sona erdi.

27 ülkeden 54 sanatçının katıldı

Sanatçı Nurettin Rençber ve Anadolu Ateşi Dans Grubu'nun hiçbir ücret talep etmeden katılım sağladıklarını belirten Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, "2. Kommagene Bienali kapsamında yapmış olduğumuz konser organizasyonunda kıymetli sanatçılarımız Nurettin Rençber ve Anadolu Ateşi Dans Grubu'nu Kahta ilçemizde, Adıyaman ilimizde misafir ettik. Tabii bu 2. Kommagene bianeli diyoruz ama bizim çok köklü mirasımız var buralardadır. Anadolu'nun kıymetli eserlerinin bulunduğu Adıyaman ilimizin özellikle Kahta ilçesinde bulunan eserlerimizin ve Adıyaman ilimizin diğer ilçelerinde bulunan tarihi eserlerimizi bu şekilde biz hem vatandaşlarımıza hem de gelen turistlerimize bu organizasyonlarla tanıtmaya çalışıyoruz. Tabi Adıyaman ve ilçelerimiz malumunuz depremde ağır bir şekilde etkilendi. 11 ilimizin içerisinde belki en ciddi etkilenen illerimizden birisi. Bu anlamda depremin izini silmek için devletimizin çalışmaları var gücüyle devam ediyor. Bununla birlikte depremin izini psikolojik olarak da silmek için bu şekilde kültürel faaliyetlerimizi turistik faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Uluslararası organizasyonlarımız devam ediyor. Bienal kapsamında dünyanın her tarafından gelen sanatçılarımız burada eserlerini sergiliyorlar ve belli bir süre vatandaşlarımızın da ziyaretine açık olacak. Bütün sanatseverleri ilimize, ilçemize davet ediyorum. Bu organizasyonun gerçekleştirilmesinde başta Adıyaman Valisi Osman Varol'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliğe, Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Resul Kurt, Hüseyin Özhan, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 2. Kommagene Bienali 'İyileşmek' temasıyla kapılarını açtı - Son Dakika

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