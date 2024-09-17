2 Yaşındaki Bebek Tarlada Ölü Bulundu

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TANER ÖZAY

(KONYA) - Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde, 2 yaşındaki Yusuf Ç. isimli bebek tarlada ölü olarak bulundu. Şüpheli ölüm nedeniyle hemen soruşturma başlatılırken, Yusuf'un cansız bedeni otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay, mevsimlik işçi olarak çalışan ailenin çalıştığı soğan tarlasında yaşandı. Aile, çadırda hareketsiz yatan çocuklarını fark edince vakit kaybetmeden çocuğu Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan incelemeler sonucunda, Yusuf Ç.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Bebeğin ölümünü şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Yusuf Ç.'nin naaşı, ölüm sebebinin netleşmesi için otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.